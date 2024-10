Berliner Platz in Stuttgart-Mitte

Ein 23-Jähriger lernt einen anderen Mann in einer Bar kennen. Als sie das Lokal gemeinsam verlassen, kommt es zu einem Übergriff.

Gülay Alparslan 17.10.2024 - 11:13 Uhr

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen in Stuttgart im Bereich des Berliner Platzes einen 23 Jahre alten Mann sexuell übergriffig angegangen. Wie die Polizei mitteilt, war der 23-Jährige gegen 4.45 Uhr mit dem Unbekannten, den er zuvor in einer Bar kennengelernt hatte, zu Fuß unterwegs.