Der Christdemokrat Bernhard Vogel hat als einziger deutscher Politiker in zwei Bundesländern regiert. Jetzt starb er im Alter von 92 Jahren.

Armin Käfer 03.03.2025 - 13:40 Uhr

Der schönste Abend im Leben von Bernhard Vogel war am 12. September 1999. Da hat er für die CDU eine absolute Mehrheit in Thüringen errungen und wurde zum siebten Mal Ministerpräsident. Später relativierte er die Erinnerung an den Zenit seines politischen Werdegangs: „Absolute Mehrheiten sind am Abend, an dem man sie gewinnt, eine ungewöhnlich schöne Sache. Vom Tag danach an sind sie eine ungewöhnlich schwierige Sache. Denn von diesem Tag an fällt im ganzen Land kein Ziegel mehr von einem Dach, ohne dass du selbst daran schuld bist.“ Vogel war 23 Jahre lang Ministerpräsident – und das gleich in zwei Bundesländern. Am Sonntag ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.