red/AFP 11.07.2024 - 13:59 Uhr

In Deutschland können sich 40 Prozent der jungen Menschen vorstellen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh zeigt, planen elf Prozent der 14- bis 25-Jährigen die Gründung einer Firma schon fest ein, 29 Prozent sind noch nicht ganz sicher. Damit es zukünftig auch tatsächlich mehr Jungunternehmerinnen und -unternehmer in Deutschland gibt, müssten jedoch Barrieren abgebaut werden.