Bei der Veröffentlichung der Geburtstagsschreiben an Jeffrey Epstein fällt auch wieder der Name des britischen Botschafters in den USA. Jetzt äußert sich ein Minister zu der Affäre.
09.09.2025 - 13:34 Uhr
Die neue Veröffentlichung zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beschäftigt auch die britische Politik. Unter den Absendern etlicher Geburtstagsschreiben an Epstein, die von den Demokraten als Kopie ins Internet gestellt wurden, soll auch der britische Botschafter in den USA, Peter Mandelson, sein. In dem Text, der Mandelson zugeschrieben wird, wird Epstein als „bester Kumpel“ bezeichnet.