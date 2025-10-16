Berühmte Klavierbauer aus Stuttgart: Elianne Schiedmayer – Hüterin eines großen Erbes

Schiedmayer! Der Name hat einen Klang. Er klingt nach Klavier. Nach Geschichte. Nach Klaviergeschichte. Und er klingt nach Stuttgart. Hier spielten große Kapitel der 290-jährigen Klavierbauer-Dynastie, die sich mit dem Namen Schiedmayer verbindet. Es war hier, in Stuttgart, wo Johann Lorenz Schiedmayer (1786-1860) zusammen mit Carl Wilhelm Friedrich Dieudonné (1783-1825), einem befreundeten Klavierbauer, den er in der berühmten Klavierfabrik von Andreas und Nannette Streicher in Wien kennengelernt hatte und mit dem er von dort vor Napoleons Truppen geflohen war, in der Charlottenstraße 4 die „Clavier“-Manufaktur Dieudonné-Schiedmayer gründeten. Ein junges Klavier-Start-up. In den folgenden Jahren sollte es sich zu einer namhaften Fabrik mit industrieller Fertigung entwickeln.