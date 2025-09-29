Berufe mit hohem Einkommen Top-Gehalt ohne Studium – das sind die bestbezahlten Jobs
Wer viel Geld verdienen will, braucht einen Hochschulabschluss – nicht unbedingt! In manchen Berufen winken auch ohne Studium attraktive Gehälter.
Eines Tages möglichst viel Geld verdienen: Das ist eines der Kriterien, von denen sich junge Menschen bei der Berufsfindung leiten lassen. Weit verbreitet ist dabei die Annahme, dass Akademikerinnen und Akademiker ein höheres Einkommen erzielen als Beschäftigte ohne Studium. Aber: „Das lässt sich so pauschal nicht sagen“, sagt Susanne Schnieber von der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.