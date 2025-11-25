Die beruflichen Schulen wollen Stuttgarter Jugendlichen Ausbildungsberufe näher bringen. Im Februar findet deshalb eine besondere Aktion statt.

Die Stuttgarter Beruflichen Schulen wollen Jugendlichen das duale Ausbildungssystem näherbringen und mögliche Berufe vorstellen. Im Februar findet deshalb zum dritten Mal ein Berufecasting statt. Neuntklässler haben die Möglichkeit, aus 80 Berufen ihre Favoriten auszuwählen und im Rahmen von eintägigen Praktika den jeweiligen Beruf kennen zu lernen.

„Wir rechnen auch in diesem Jahr mit einer hohen Nachfrage“, so der geschäftsführende Schulleiter der beruflichen Schulen, Felix Winkler, der die Aktion ursprünglich initiiert hatte. Vier Schulen seien neu hinzugekommen, sodass insgesamt rund 60 Schulen teilnehmen. Man ermögliche rund 1500 Stuttgarter Neuntklässlern der Gymnasien, Realschulen, Gemeinschaftsschulen, Werkrealschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Einblick in eine Vielzahl an Berufen, so Winkler.

Aufgrund der Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt rechnet er damit, dass immer mehr Gymnasien beim Berufecasting mitmachten, so Winkler. Weitere Schulen seien willkommen. „Wir sind in der Lage, weitere Kapazitäten aufzubauen“, sollte die Nachfrage das erfordern, so Winkler.

Das Berufecasting findet vom 2. bis 6. Februar 2026 statt, soll aber auch im Unterricht vorbereitet werden. Die Schülerinnen und Schüler können sich nicht selbst für die Woche anmelden. Das übernimmt ihre jeweilige Lehrkraft über ein Online-Tool. Dort finden sich auch Informationen zu den einzelnen Berufsbildern.

Lehrkräfte können von Montag, 1. Dezember, an für jeweils fünf Schülerinnen und Schüler die eintägigen Praktika buchen. „Die Besonderheit in dem Projekt liegt darin, dass auch rund 300 begleitende Lehrkräfte Einblicke in die Vielfalt der Ausbildungslandschaft in Stuttgart erhalten“, erläutert Winkler. Das Projekt sei ins Programm des Landes zur Förderung von Innovationsprojekten aufgenommen worden. Ziel sei es, es perspektivisch auch in anderen Landkreisen einzuführen. Das Online-Tool findet sich hier: www.berufecasting-stuttgart.de.