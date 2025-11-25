Die beruflichen Schulen wollen Stuttgarter Jugendlichen Ausbildungsberufe näher bringen. Im Februar findet deshalb eine besondere Aktion statt.
25.11.2025 - 13:57 Uhr
Die Stuttgarter Beruflichen Schulen wollen Jugendlichen das duale Ausbildungssystem näherbringen und mögliche Berufe vorstellen. Im Februar findet deshalb zum dritten Mal ein Berufecasting statt. Neuntklässler haben die Möglichkeit, aus 80 Berufen ihre Favoriten auszuwählen und im Rahmen von eintägigen Praktika den jeweiligen Beruf kennen zu lernen.