Die Gewerbliche Schule im Hoppenlau feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum. Im Interview spricht der Schulleiter Andreas Baitinger unter anderem über die Zukunft der handwerklichen Ausbildung.

Immer noch wollen zu viele junge Menschen studieren. Allerdings hat in der Krise die Attraktivität des Handwerks zuletzt zugenommen. „Studium und berufliche Bildung sind absolut gleichwertig“, sagt Andreas Baitinger, Schulleiter der Gewerblichen Schule im Hoppenlau. Mit dieser Botschaft finde man aber in der Gesellschaft bisher nicht ausreichend Gehör, meint Baitinger.

Herr Baitinger, Aufstieg durch Bildung, so lautet seit Jahrzehnten das bildungspolitische Leitmotiv in Deutschland. Gilt das auch für die Berufsausbildung an Ihrer Berufsschule?

Das gilt auch für unsere Schule. Wir sind eine Schule des Handwerks und der Dienstleistungen, die seit 100 Jahren junge Menschen ausbildet, die über eine duale Ausbildung in einen Beruf hineinfinden und dann auch andere Chancen haben, sich beruflich über einen Meisterkurs weiter zu qualifizieren. Damit haben sie sehr gute Karrierechancen.

Aber noch immer entscheiden sich zu wenige junge Menschen für eine Berufsausbildung. Was müsste sich ändern?

Inzwischen gehen in der Tat 55 Prozent der jungen Menschen aufs Gymnasium. Dort wird Richtung Studium beraten und viel zu wenig auf die Möglichkeiten der beruflichen Bildung hingewiesen. Das ist ein grundlegender Fehler. Wir sollten viel stärker danach schauen, auch junge Menschen mit Abitur in eine Berufsausbildung zu bringen. Dazu müssten wir bei den Lehrkräften an den Gymnasien ansetzen, damit diese selbst eine stärkere Berufsorientierung bekommen. Ich rate Abiturienten zu einer dualen Ausbildung. Danach wissen sie, was sie im Leben wollen. So eine Ausbildung erdet.

Die einzige Berufsschule in ganz Deutschland, in der man es bis zum Müllermeister bringen kann. Schulleiter Andreas Baitinger spricht in der schuleigenen Mühle mit Müller-Azubis im ersten Lehrjahr. Foto: Max Kovalenko

Ein Knackpunkt bleibt, dass Anerkennung und Prestige für praktische Berufe immer noch geringer sind als für akademische. Wie ließe sich das ändern?

Wir müssen auf Schulen und Eltern einwirken, wenn es darum geht, welchen Beruf der Sohn oder die Tochter ergreifen soll. In der Gesellschaft muss verankert werden, dass Studium und berufliche Bildung absolut gleichwertig sind.

Manche Beobachter konstatieren eine langsame Trendumkehr zugunsten von Nicht-Akademiker-Jobs. Sehen Sie das auch?

Ja. Wir haben dieses Jahr sechs Prozent mehr Schüler. Das liegt daran, dass die Industrie schwächer wird. Junge Menschen entdecken, dass es auch im Handwerk Berufe gibt, die interessant und krisensicher sind. Und es liegt auch an den gezielt angeworbenen jungen Zuwanderern. Davon haben wir schon 92 an unserer Schule.

Spielt dabei auch die Künstliche Intelligenz eine Rolle? Denn dadurch könnten ja bald viele höher qualifizierte Büro-Jobs verschwinden.

Ich denke schon. Denn die KI kann die Handwerksberufe nicht ernsthaft bedrohen. Da gibt es allenfalls Ergänzungen etwa beim Planen. Der kreative Prozess bei der praktischen Herstellung von Konditoreiprodukten beispielsweise bleibt dem Menschen vorbehalten. Da zeigt sich das handwerkliche Können, die Expertise, die der Kunde auch haben möchte.

Viele Betriebe bemängeln bei Azubis Defizite bei schulischen Grundkenntnissen wie Rechnen oder Schreiben und bei den Soft Skills wie Pünktlichkeit und Engagement. Was läuft da schief?

Das ist ein gesellschaftliches Problem. Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, aber auch Gymnasien, liefern uns heute vielfach Schüler zu, die nicht mehr so vorbereitet sind, dass sie ausbildungsfähig sind. Das ist traurig. Da müsste sehr viel stärker auf Basiskompetenzen geachtet werden. Wir müssen auch wieder zurück zu den alten Tugenden. Lebenssinn und Erfüllung findet man auch in Leistung und Arbeit, nicht nur in der Freizeit. Außerdem landen bei uns viele Menschen aus bildungsfernen Elternhäusern, die von vornherein, vielleicht auch wegen eines Migrationshintergrunds, große Sprachdefizite aufweisen. Das reicht vielfach nicht für den erfolgreichen Abschluss einer Ausbildung.

Im Flur der Gewerblichen Schule im Hoppenlau stehen Aufsteller mit zum Teil prominenten Absolventen. Foto: Max Kovalenko

Unsere Zeitung hat vor Kurzem darüber berichtet, dass eine große Zahl von Schülern an Stuttgarter Berufsschulen regelmäßig die Schule schwänzen. Ist das auch bei Ihnen ein Problem?

Da muss man differenzieren. Wenn wir in der dualen Ausbildung eng mit den Betrieben zusammenarbeiten, in denen die jungen Menschen eingebunden sind, haben wir die überwiegende Zahl der Schüler da. Die größten Schwierigkeiten mit Schulabsentismus haben wir im Vorqualifizierungsjahr, in dem Neuzugewanderte die deutsche Sprache lernen, und in der Ausbildungsvorbereitung, in der Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss bekommen. Das hat sich seit Corona stark eingebürgert. Wenn dann die Elternhäuser nicht dafür sorgen, dass die Jugendlichen kommen, haben wir nicht mehr viele Möglichkeiten. Gelingen kann das mit hohem Aufwand über Schulsozialarbeit und Lehrkräfte, die persönliche Bindungen aufbauen.

Zwei Drittel Ihrer Schülerschaft hat Migrationshintergrund. Sind denn alle Schülerinnen und Schüler sprachlich fit oder bräuchten sie mehr Unterstützung?

Grundvoraussetzung für die Ausbildung ist das Sprachniveau B1, also fortgeschrittene Sprachkenntnisse. Wir testen alle Schüler, egal, ob einheimisch oder neuzugewandert. In diesem Jahr haben wir unter 1000 Lehrverträgen 120 Schüler mit einem Sprachniveau von A2, also mit nur einfachen Kenntnissen, oder schlechter. Die sind eigentlich nicht ausbildungsfähig, sie haben aber einen Ausbildungsvertrag. Dann ist viel Eigenmotivation nötig. Und unsere Unterstützungsprogramme müssen auch angenommen werden.

Werden sie das?

Ich erinnere mich an einen Schüler aus Syrien, der eine Friseurausbildung gemacht hat, und der sogar zu Hause mit der Familie Deutsch sprach. Er hat unsere Sprachkurse besucht und nach drei Jahren die Ausbildung geschafft. Ein Paradebeispiel für eine gelungene Integration. Aber wir haben auch viele junge arabische Männer, die aus den Barbershops in die Friseurausbildung gehen. Aus falschem Stolz verweigern viele den Deutschförderkurs. Am Ende schaffen diese die Abschlussprüfung nicht und haben auch kaum Fortschritte bem Spracherwerb. So gelingt Integration nicht. Das funktioniert nur, wenn die Neuzugewanderten die Integrationsangebote auch aktiv annehmen.

Ihre Schule hat ein paar prominente Absolventen hervorgebracht, darunter den früheren Astronauten Ernst Messerschmid. Sind solche Karrieren auch heute noch möglich?

Warum nicht? Herr Messerschmid hat an unserer Technischen Oberschule nach einer Berufsausbildung und einer Berufsaufbauschule über den zweiten Bildungsweg in zwei Jahren sein Abitur abgelegt und ist in die Wissenschaft gegangen. Unser Bildungssystem ist durchlässig.

Andreas Baitinger und die Gewerbliche Schule im Hoppenlau

Wer Dr. Andreas Baitinger (63) stammt aus Böblingen, wo er Abitur gemacht hat. Er hat Lebensmitteltechnologie an der Uni Hohenheim studiert und an der Bundesanstalt für Getreideforschung in Detmold in der Müllerei promoviert. Nach einer Zeit als Unternehmensberater kam er der Müllerausbildung wegen als Quereinsteiger 1999 an die Gewerbliche Schule im Hoppenlau mit Technischer Oberschule Stuttgart. Dort wurde er 2006 erst stellvertretender Schulleiter und 2020 Schulleiter.

Was Vor 100 Jahren, am 19. Juni 1926, wurde die Hoppenlauschule an der Rosenbergstraße eingeweiht. Heute werden dort Bäcker, Konditoren, Fleischer, die dazugehörigen Verkaufsberufe, Müller sowie Hotel- und Gaststättenfachleute, Friseure und Kosmetikerinnen ausgebildet. Die Berufsschule hat die einzige Müllermeisterschule in Deutschland, eine renommierte Konditorenmeisterschule und bietet über den zweiten Bildungsweg Fachhochschulreife und Abitur an. Es gibt Klassen für den Erwerb von Sprach- und Hauptschulabschlüssen. Derzeit besuchen die Schule 1250 Schülerinnen und Schüler, rund zwei Drittel mit Migrationshintergrund.