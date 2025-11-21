Berufsbeamtentum Beamtenprivilegien auf dem Prüfstand
Die Staatsdiener sind in die Defensive geraten. Immer öfter werden ihre Vorteile in Frage gestellt. Das Berufsbeamtentum steht aber noch ziemlich gefestigt da, meint unser Autor.
Die Staatsdiener sind in die Defensive geraten. Immer öfter werden ihre Vorteile in Frage gestellt. Das Berufsbeamtentum steht aber noch ziemlich gefestigt da, meint unser Autor.
Volkes Meinung ist zutiefst gespalten: Sobald (vermeintliche) Beamtenprivilegien ins Spiel kommen, erregen sich die Gemüter. Prompt heulen diejenigen auf, denen diese Vorteile immer gegen den Strich gegangen sind, dicht gefolgt von denjenigen, die Kritik pauschal als Neiddebatten abtun.