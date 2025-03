Die Entscheidung über die richtige Berufswahl ist für Schülerinnen und Schüler ein großes Thema. Die Ausbildungsmesse „bam“ will die Jugendlichen dabei unterstützen. Am Freitag, 14. März, können sich Interessierte von 8 bis 14 Uhr, und am Samstag, 15. März, von 10 bis 14 Uhr im Ludwigsburger Forum am Schlosspark informieren.

150 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren über 250 verschiedene Berufsbilder: 172 klassische Duale Ausbildungen und 84 Duale Studiengänge. Bereits am Vorabend der Messe gibt es zum Thema „Duales Studieren“ ein spezielles Angebot: Am Donnerstag, 13. März, ist in der Feuersee-Mensa beim Mörike-Gymnasium der „Treffpunkt Duales Studium“. Dort stehen rund zwei Dutzend der Firmen mit Fachleuten zum Gespräch bereit. Von 18.30 bis 20 Uhr können an den Stehtischen Basis-Informationen ausgetauscht und Zukunftsvisionen entwickelt werden. Künftige Abiturientinnen und Abiturienten können hier eine Übersicht gewinnen.

150 Aussteller präsentieren über 250 Berufe. Foto: Berufsausbildungsmesse bam

Vorbereitung auf die Messe über die Internetseite des Veranstalters

Zur Vorbereitung auf alle präsentierten Ausbildungsangebote empfehlen die Veranstalter die Internetseite www.bam-ludwigsburg.de. Dort gibt es eine Übersicht und weiterführende Informationen. Die Suche kann sich auf Ausbildungsbetriebe konzentrieren, ebenso können die Angebote nach Berufsbildern oder dem Ort, an dem die Ausbildung gemacht werden kann, sortiert werden. So können Interessierte schon vorab einen guten Eindruck vom jeweiligen Beruf oder den Unternehmen bekommen. Auf dieser Basis kann der Kontakt im Forum am Schlosspark dann gleich auf einer guten Informationsbasis geknüpft werden.

Wertvolle Begegnungen: Jugendliche treffen Fachleute auf der Messe

„Die persönliche Begegnung zwischen den Jugendlichen und den Fachleuten an den Messeständen ist unglaublich wertvoll“, berichtet Ralf Litschke, der Vorsitzende des bam-Vereins und im Hauptberuf Chef der beruflichen Qualifizierung bei der IHK in Ludwigsburg. „Wir sind als Veranstalter sehr froh über das große Engagement, mit dem die Firmen und Einrichtungen sich auf der Messe präsentieren. Und wir freuen uns genauso, dass die angehenden Schulabgänger oft sehr gut vorbereitet kommen. Wer weiß, was ihn interessiert, hat viel größeren Nutzen vom Besuch der Messe. Schulen, Familien und eigenes Engagement der Jugendlichen leisten da tolle Beiträge.“