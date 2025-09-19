Unbekannte sind in die Mensa des Berufsschulzentrum am Römerhügelweg in Ludwigsburg eingestiegen. Dort hatten es die Einbrecher unter anderem auf Naschereien abgesehen.

Julia Amrhein 19.09.2025 - 10:52 Uhr

Auch Einbrecher können Naschkatzen sein – zumindest lässt das ein Vorfall vermuten, den die Polizei am Freitag vermeldet hat. Entsprechend dieser Mitteilung sind Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, in die Mensa des Berufsschulzentrums im Römerhügelweg in Ludwigsburg eingestiegen.