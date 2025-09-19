Unbekannte sind in die Mensa des Berufsschulzentrum am Römerhügelweg in Ludwigsburg eingestiegen. Dort hatten es die Einbrecher unter anderem auf Naschereien abgesehen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Auch Einbrecher können Naschkatzen sein – zumindest lässt das ein Vorfall vermuten, den die Polizei am Freitag vermeldet hat. Entsprechend dieser Mitteilung sind Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6 Uhr, in die Mensa des Berufsschulzentrums im Römerhügelweg in Ludwigsburg eingestiegen.

 

Zwei Tablets wurden gestohlen – und Süßes

Die Einbrecher nahmen von dort nicht nur zwei Tablets mit, sondern steckten sich aus dem Verkaufskiosk auch noch verschiedene Süßigkeiten in die Taschen. Der Wert des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter 07141/185353 oder ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.