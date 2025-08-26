Besatzung der US-Städte Der Präsident und seine Privatarmee
Mit dem Einsatz der Nationalgarde in Städten zwingt Donald Trump die USA auf einen gefährlichen Weg, meint Karl Doemens.
Anfangs schien es wie eine Laune: Auf der Fahrt zu seinem Golfplatz vor den Toren von Washington hatte sich Donald Trump über mehrere Obdachlosenzelte geärgert. Die von Demokraten regierte Stadt mit ihrem hohen afroamerikanischen Bevölkerungsanteil war ihm seit langem zuwider. Ein „Rattenloch“ nannte er sie und forderte per Online-Post: „Wir wollen unsere Hauptstadt zurück!“
