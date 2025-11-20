Beschluss im Gemeinderat: Dreistündige Sitzung – so kam es zum Aus für Ludwigsburger Stadtbahn

Drei Stunden lang rangen die Ludwigsburger Stadträte am Mittwochabend um die Zukunft des wichtigsten Infrastrukturprojekts im Landkreis. Doch je näher die Entscheidung rückte, desto spürbarer legte sich Ernüchterung über Teile des großen Saal des Kulturzentrums. Grünen-, SPD- und Linken-Stadträte winkten zunehmend frustriert ab, manche schüttelten nur noch den Kopf – im Bewusstsein, wohin die Debatte unweigerlich führte: zum Ende des Traums einer Straßenbahn Lucie in Ludwigsburg. Und das, obwohl mögliche Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe im Raum stehen und der Beschluss als offene Kampfansage an das Landratsamt und die Nachbarkommunen gilt.