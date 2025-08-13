Nach einem Beschwerde-Brief an Finanzminister Bayaz standen plötzlich Kripo-Beamte vor der Tür des Verfassers. Jetzt will das Ministerium den sogenannten „Reichsbürger“-Erlass ändern.
13.08.2025 - 08:57 Uhr
Sechs Tage zu spät hatte Karlheinz Falkenstein seine Steuererklärung abgegeben – und sollte deshalb eine Gebühr in Höhe von 9,50 Euro bezahlen. Doch der 72-Jährige wollte die Strafzahlung nicht einfach so hinnehmen, also verfasste er einen Beschwerde-Brief – jedoch nicht an das zuständige Finanzamt Weinheim, sondern direkt an Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). Zwei Monate später standen plötzlich Kripo-Beamte vor der Tür des Rentners aus Heddesheim im Rhein-Neckar-Kreis.