Ein junger Mann aus Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) berichtet, er sei in einer Außenstelle des Landratsamtes grob angefasst worden. Die Aufklärung gestaltet sich zäh.
28.08.2025 - 13:00 Uhr
Zu einem handfesten Übergriff ist es offenbar in der Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes Ludwigsburg in Vaihingen an der Enz gekommen. Ein junger Mann wollte seine Fahrerlaubnis nach bestandener Prüfung abholen. Ein Mitarbeiter soll ihn daraufhin grob angefasst haben. Konsequenzen hat der Vorfall vor mehr als einem Monat aber bis jetzt nicht – das Landratsamt kann nicht feststellen, wer sich in der Außenstelle mutmaßlich falsch verhalten hat.