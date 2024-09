Mängel-Melder erweitert: Nun können sich die Ludwigsburger auch beschweren, wenn das Rathaus schlecht erreichbar ist und die Bearbeitung von Unterlagen zu lange dauert. Das geht online auf der Homepage von Ludwigsburg und per App.

Martin Tschepe 12.09.2024 - 12:19 Uhr

Der Ludwigsburger Bürgermeister Sebastian Mannl will wissen: „Wo drückt der Schuh?“ Was passt den Bürgern der Stadt nicht? Welche Verbesserungsvorschläge haben die Menschen, die in Ludwigsburg leben? Bereits seit 2018 gibt es einen sogenannten Mängelmelder im Internet. Jetzt baut die Verwaltung diesen digitalen Bürgerservice aus. Bis dato konnten die Ludwigsburger online lediglich Schlaglöcher, Graffito, Müllablagerungen oder „einen anderen Mangel im öffentlichen Raum“ melden“ – entweder auf der Webseite der Stadt oder mittels der App „Ludwigsburg-Melder“ auf einem Smartphone. Das geht ganz einfach: mit dem Mobiltelefon ein Foto machen und diese Aufnahme hochladen.