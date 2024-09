Gesellig zusammensitzen in den guten Stuben einer Besenwirtschaft, dabei den hiesigen Wein vom Wengert nebenan schlotzen und schwäbische Spezialitäten verkosten – der Herbst ist als Jahreszeit kulinarisch ganz weit vorne. Wo der Besen im Remstal hängt, gibt es in der Übersicht.

Weingut Rienth Fellbach

Zünftiges Vesper, typische Besengerichte, leichte Salate, vegetarische Schmankerl und freilich der Klassiker Rostbraten werden im Weinguth Rienth in Fellbach aufgetischt. Regionales wie Wildspezialitäten aus eigener Jagdbeteiligung, steht zudem im Herbst auf der Speisekarte. Passend zu all den Leckereien leuchtet der Gutswein im Glas. 30 verschiedene Rebensäfte stehen zur Wahl.

Wo und wann: Weingut Rienth, Im Hasentanz 8-10, 70734 Fellbach; Bis zum 27. Oktober, Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr.

Großheppacher Besa am Schloßberg

Seit über 30 Jahren bewirtet Familie Sigle in ihrer gemütlichen Besenwirtschaft am Schloßberg in Großheppach ihre Gäste. Zur Besensaison gibt es neben den traditionellen Besengerichten auch eine große Auswahl an Weinen aus eigenem Anbau. Bei gutem Wetter können die jüngsten Gäste im idyllischen Besengarten mit Spielwiese toben. Regelmäßig finden Events mit Live Auftritten statt.

Wo und wann: Goßheppacher Besa Am Schloßberg, Schloßstraße 32, 71384 Weinstadt-Großheppach, Herbstbesen vom 2. Oktober bis zum 27. Oktober, Mittwoch bis Samstag von 15 Uhr bis 23 Uhr, Sonntag von 11.30 Uhr bis 22 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag.

Hanweiler Besen, Winnenden-Hanweiler

Schlachtplatte, Rostbraten oder Maultaschen – wem jetzt noch nicht das Wasser im Mund zusammenläuft bei den meist hausgemachten Wurst- und Fleischspezialitäten, dem sei noch eins draufgesetzt: Hausgemachtes Besenbrot aus dem eigenen Holzbackofen gehört im Hanweiler Besen ebenfalls dazu.

Ebenfalls erwähnenswert: Sonntags und ab und an am Freitag gibt es in der Besenwirtschaft wechselnde Tagesessen.

Reservierungen im Hanweiler Besen sind ab sechs Personen möglich.

Wann und wo: Hanweiler Besen, Trollinger Straße 15, Winnenden-Hanweiler. Herbstbesen vom 30. September bis zum 1. November. Samstag ab 15 Uhr, Sonn- und Feiertag sowie Montag und Donnerstag ab 11.30 Uhr. Dienstag, Mittwoch und Freitag Ruhetag.

Schmieg’s Kellerbesen Fellbach

In Schmieg’s Kellerbesen tischt die Winzerfamilie in der heimeligen Besenstube auf. Weine aus Eigenanbau fließen ins Glas, täglich wechselnde Tagesessen gehören zum Service ebenso wie die reichhaltige Besenspeisekarte und saisonale Schlemmereien wie Wildgerichte, Gänsebraten, Rostbraten in verschiedenen Variationen, oder die Allgäuer Wochen.

Wo und wann: Schmieg’s Kellerbesen, Porschestraße 8, 70736 Fellbach. Herbst- und Winterbesen vom 9. Oktober bis zum 1. Dezember zunächst mit Wildwochen und ab dem 13. November mit Gänsebratenwochen. Mittwoch und Donnerstag von 11 Uhr bis 22.30 Uhr, Freitag von 11 Uhr bis 23 Uhr, Samstag von 14 Uhr bis 23 Uhr sowie Sonn- und Feiertag von 11 Uhr bis 21 Uhr. Montag und Dienstag ist Ruhetag.

Sonna-Besa Weingut Knauß Weinstadt-Strümpfelbach

Mitten in den Weinbergen schmiegt sich der Sonna-Besa. Zur Besenzeit werden hauseigene Tropfen kredenzt: vom Basis- bis zum Lagenwein. Dazu kocht Familienchefin Margit Knauß schwäbische und saisonale Gaumenschmeichler. Genossen wird mit Blick ins Remstal.

Radfahrer und Wanderer kehren gerne im strategisch günstig gelegenen Sonna-Besa ein, bevor es weiter geht durchs idyllische Remstal mit seinen Weinbergen und Obstwiesen oder entlang des Skulpturenpfads Strümpfelbach.

Wo und wann: Sonna-Besa, Weingut Knauß, Nolten 2, 71384 Weinstadt-Strümpfelbach. Herbstbesen vom 3. Oktober bis zum 20. Oktober, Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag ab 12 Uhr. Montag, Dienstag und Mittwoch Ruhetag.

Gutsausschank Weingut Escher Schwaikheim

Der Besen hat eine lange Tradition im Familienbetrieb Escher. Gemütlich geht es zu und voller Genuss. Fürs traditionelle Viertele kommen nur ausgezeichnete Weine auf den Tisch. Reservieren ist ab sechs Personen möglich und einzelne Räume können auch gemietet werden.

Wo und wann: Weingut Escher, Seestraße 4, 71409 Schwaikheim. Herbstbesen vom 27. September bis zum 13. Oktober, Freitag von 17 Uhr bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 Uhr bis 23 Uhr. Winterbesen von 15. November bis zum 1. Dezember, Freitag von 17 Uhr bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 Uhr bis 23 Uhr.

Oberstüble Weingut Wissmann-Stilz Weinstadt-Schnait

Der Kartoffelsalat ist selbstgemacht, Fleisch und Wurst wird beim hiesigen Metzger oder der Schwäbisch-Hällischen Erzeugergemeinschaft gekauft und die Forellen werden selbst eingelegt und geräuchert: Im Oberstüble des Weinguts Wissman-Stilz schmeckt’s nach Qualität und Liebe zur Natur. Alle Weine, Brände, und selbst der Apfelsaft aus Früchten von der Streuobstwiese sind Eigenerzeugnisse.

Wo und wann: oberstüble Weingut Wissmann-Stilz, Wiesentalstraße 53, 71384 Weinstadt-Schnait, September und Oktober, Freitag und Samstag: ab 15 Uhr, Sonn- und Feiertag: ab 11.30 Uhr.

Weinstube Dobler Weinstadt Beutelsbach

Im Herzen des Remstals heißt Familie Dobler ihre Besucher auf ihrem Weingut mit Weinstube und gemütlichen Gästezimmern willkommen.

Gemütliches Zusammensitzen und Zwiebelrostbraten mit Bratkartoffeln, geröstete Maultaschen, Wurstsalat, Leber- und Griebenwurst, Salatteller oder Salzkuchen genießen, das hat was. Ergänzt wird die Karte je nach Jagderfolg mit heimischen Wildgerichten und wechselnden Tagesessen, wie Schnitzel, Rouladen oder Fischfilet.

Auch die Weinnasen kommen voll auf ihre Kosten: Von den klassischen Rebsorten Riesling und Trollinger über Gewürztraminer, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Zweigelt und Lemberger bis hin zu Barriqueweinen, wie Merlot und Syrah, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Eigener Sekt, Eisweine, Tresterbrand, Brandy, Gin und Obstbrände sind neben leckerem Traubensaft ebenfalls ein Versucherle wert.

Wo und wann: Weinstube Dobler, Eberhardstraße 18/1, 71384 Weinstadt-Beutelsbach. Geöffnet vom 4. November bis zum 16. November, Montag bis Samstag von 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Weinstube Weingut Wilhelm Weinstadt Strümpfelbach

In der modernen, gemütlichen Weinstube des Weinguts Wilhelm wird Rebensaft, Sekt und Secco serviert. Grundlage für den Genuss von Hochprozentigem liefern die beliebten Wilhelm-Maultaschen, von denen es auch eine vegetarische Variante gibt, Schnitzel, Wurstsalat und verschiedene warme und kalte Vesper. An den Sonntagen gibt es zusätzlich Braten mit Kartoffelsalat sowie Kuchen für die süßen Leckermäuler.

Wo und wann: Weinstube Weingut Wilhelm, Hintere Straße 1, 71384 Weinstadt-Strümpfelbach. Herbstbesen vom 30. Oktober bis zum 24. November, Mittwoch bis Samstag von 16 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag von 11.30 Uhr bis 20 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag.

Besenwirtschaft Weingut Kiesel Weinstadt-Schnait

Seit Generationen ist das Weingut Kiesel mit Besenwirtschaft ein Familienbetrieb. Beliebt sind auch besonders die Weinproben, an denen 20 bis maximal 50 Personen teilnehmen können, um die guten Tropfen zu verkosten, die hier im Keller schlummern.

Wo und Wann: Besenwirtschaft Weingut Kiesel, Schillerstraße 4, 71384 Weinstadt-Schnait. Herbst- und Winterbesen vom 14. November bis zum 8. Dezember, täglich von 11.30 Uhr bis 22 Uhr. Kein Ruhetag.

Weingutausschank Eißele Kernen-Stetten

Burgstüble trifft Besen heißt es beim Weingut Eißele. Besentypische Gerichte und wechselnde Tagesgerichte kommen in Kernen-Stetten auf den Tisch. Kulinarische Highlights sind der Tafelspitz mit Meerrettichsoße oder der gegrillte Schweinebauch aus dem Backofen. Fans von Rinderleber, Saure Kutteln oder Sauerbraten werden im Burgstüble aber ebenfalls bestens bedient.

Wo und wann: Weingut Eißele, Grundacker 10, 71394 Kernen-Stetten. Bis 13. Oktober sowie von 31. Oktober bis 10. November jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 11.30 Uhr bis 22 Uhr und vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember, Freitag bis Sonntag von 11.30 Uhr bis 22 Uhr.

Bauerles Besen Fellbach

Familie Bauerle lädt je nach Jahreszeit ein zum Rinder-Besen mit Rindfleischgerichten von eigenen Limousin-Rindern, die in der Nähe von Strümpfelbach weiden. Im Frühjahr steht der Spargel-Besen mit Gerichten vom Spargel aus eigenem Anbau auf dem Programm und im Herbst und der Vorweihnachtszeit werden Gerichte von Gänsen aus eigener Zucht serviert. Dazu gibt's Wein und Sekt vom Weingut Johannes B.. Reservierungen sind möglich.

Wo und wann: Bauerles Besen, Weingut Johannes B., Höhe 1, 70736 Fellbach. Rinder-Besen bis zum 20. Oktober, Dienstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 22 Uhr, Montag Ruhetag. Gänse-Besen vom 22. Oktober bis zum 22. Dezember, Dienstag bis Samstag von 11 Uhr bis 23 Uhr und Sonntag von 11 Uhr bis 22 Uhr. Montag Ruhetag.