Besen, das bedeutet Genuss auf Zeit. In den Wirtschaften schenken die Wengerter ihren Wein direkt aus – aber maximal vier Monate im Jahr. Hängt ein Reisigbesen vor der Tür, weiß der Fan von Viertele und Deftigem, dass die Wirtschaft geöffnet hat. Drinnen geht es gesellig zu. Gäste setzen sich einfach an Tische, an denen noch ein Platz frei ist. Bei Wein, Maultaschen, Schlachtplatte oder Linsen mit Spätzle kommen vormals Fremde schnell ins Gespräch.

Welche Besenwirtschaften in Stuttgart und der Region im Herbst geöffnet haben, zeigt unsere Übersicht.

Besenwirtschaft Rauscher Obertürkheim

Winzer und Besenwirt Andreas Rauscher hat zwei große Leidenschaften: Das Handballspielen beim TV Obertürkheim und das Genießen eines guten Tropfens. Letzteres können Gäste auch in der Besenwirtschaft Rauscher, die der Sportler und Wengerter mit seiner Familie betreibt. Urig-gemütlich geht es dort zu und neben schwäbischer Küche kommen Weine der Weinmanufaktur Untertürkheim auf den Tisch.

Wann und wo: Besenwirtschaft Rauscher, Im Mäder, 70329 Stuttgart-Obertürkheim. Geöffnet bis 4. Oktober täglich ab 11 Uhr und von 16. Oktober bis 8. November. Dienstag ist Ruhetag.

Besen66 in Degerloch

Die etwas andere Besenwirtschaft. Denn der Besen66, der unweit der Haltestelle Bopser von seiner Terrasse aus weit ins Grüne blicken lässt, verbindet mediterranes Flair mit schwäbischen Gaumenschmeichlern und hiesigen Weinen. Auch an neblig grauen Herbst oder an kalten Wintertagen wird es an den Kaminen des Besen66 gemütlich.

Wann und wo: Besen66, Neue Weinsteige 66, 70180 Stuttgart. Geöffnet vom 11. Oktober bis 21. Dezember

Besenwirtschaft Gohl Bei d’r Elsbeth

Besenwirtin Elsbeth schenkt ihren Gästen trockenen Trollinger, Rot oder Rosé, einen frischen Riesling, oder eine Cuvee aus Cabernet Sauvignon und Merlot, im Barrique gereift, aus dem Krug ins Glas. Dazu schmecken besonders die selbstgemachten Fleischküchle mit Kartoffelsalat. Der Besen ist seit mehr als hundert Jahren eine Institution in Stuttgart-Degerloch und immer noch nehmen die Gäste in den Räumen des ehemaligen Bauernhauses Platz.

Wann und wo: Besenwirtschaft Gohl Bei d’r Elsbeth, Epplestraße 54, 70597 Stuttgart-Degerloch. Bis 9. November, täglich von 11 bis 23 Uhr. Sonntag und Feiertag ist Ruhetag.

Sonnen-Besen und Weingut Zaiß Obertürkheim

Elf Generationen Zaiß haben bereits die Hänge des gleichnamigen Weinguts in Obertürkheim bestellt. Und die nächste macht sich schon bereit. Auch im Sonnen-Besen steckt viel Handarbeit: Historische Mauersteine aus dem alten Weinkeller bilden einen schönen Torbogen und schmücken die Wände des heimeligen Gastraumes. Klares Ziel der Gastgeberfamilie: Wohlfühlen und genießen sollen sich die Besenbesucher hier. Mission geglückt.

Wann und wo: Sonnen-Besen, Uhlbacher Straße 23, 70329 Stuttgart-Obertürkheim. Herbstbesen: 18. Oktober bis 1. Dezember. Täglich ab 11 Uhr. Montags Ruhetag.

Zieglers Besen Uhlbach

Typisch schwäbisches Besenessen, hausgebackener Hefezopf mit selbstgemachtem Gsälz und selbsterzeugte Weine wie Trollinger, trockener Lemberger aus dem Holzfass, Riesling oder süffiger Rosé kommen in der Gaststube von Zieglers Besen auf den Holztisch. Inmitten der Uhlbacher Weinberge gelegen, lässt sich der Besenbesuch wunderbar mit einer Wanderung oder einem Spaziergang verbinden.

Wann und wo: Zieglers Hofbesen, Luise-Benger-Straße 40, 70329 Uhlbach. Herbst-Besen von Sonntag, 3. November bis Samstag, 9. November sowie Nikolaus-Besen von Sonntag, 24. November bis Samstag, 30. November, täglich ab 11.30 Uhr.

Besenwirtschaft Gerhard Zaiß

Unter einem natürlichen Dach aus Dornfelder Trauben sitzend, umgeben von üppig blühendem Oleander, Kanna und Dahlien schlotzt sich das Viertele gleich nochmal so schön. Die Seniorchefin Inge Zaiß vom Weingut Gerhard Zaiß hat einen grünen Daumen und den lebt sie vor allem in der Weinlaube der Besenwirtschaft des Familienbetriebs aus. Drinnen geht es seit 1974 rustikal-gemütlich zu.

Wann und wo: Weingut Gerhard Zaiß, Besenwirtschaft, Gehrenwald Gewann 5, 70327 Stuttgart-Untertürkheim, Sommer-Besen noch bis zum 15. September, Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 22 Uhr, Montag und Dienstag Ruhetag.

Besenwirtschaft Schwarz Weingut Untertürkheim

Seit 1967 schwärmen Gäste der Besenwirtschaft von Schwarz Weingut in Untertürkheim vom hausgemachten Kartoffelsalat, der dort serviert wird. Eingeschenkt wird, was auf den hauseigenen Weinbergen am Untertürkheimer Mönchberg und Altenberg sowie am Rotenberger Schlossberg und Wangener Berg wächst. Der Besenbesucher schmeckt, dass im Hause Schwarz seit drei Generationen die Liebe zum Wein wohlschmeckende Früchte trägt. Winzermeister Markus Schwarz leitet die Geschicke des Betriebs und wird dabei unterstützt von Stefanie und Ludwig Schwarz.

Wann und wo: Besenwirtschaft Schwarz Weingut, Lindenfelsstraße 9, 70327 Stuttgart-Untertürkheim, Herbst-Weinwoche vom 12. Oktober bis 20. Oktober, täglich von 11 bis 23 Uhr, Montag Ruhetag.

Weinhof Besen Untertürkheim

Helmut und Angela Zaiß haben auf ihrem Aussiedlerhof mit dem Namen Weinhof am Württemberg ein kleines Paradies für guten Geschmack geschaffen. Zum Weinbetrieb mit eigener Kelter gehört der Weinhof Besen nebst Ferienwohnungen. Wer zu tief ins Glas geschaut hat, bestellt mit der Rechnung am besten gleich ein Zimmer dazu.

Wann und wo: Weinhof Zaiss, Württembergstraße 48, 70327 Stuttgart-Untertürkheim, Weinhof-Besen vom 2. Oktober bis zum 10. Oktober, am 12 Oktober und 13. Oktober, 19. Oktober und 20. Oktober sowie 26. Oktober und 27. Oktober. Täglich ab 11 Uhr, an den Wochenenden von 12 bis 19 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag.

Stadtbesen Stuttgart-Mitte

Mitten in der Stuttgarter City lässt es sich im stylisch-holzwarmen Ambiente ein Weinchen schlürfen und dazu ein Wiener Schnitzel oder Käse und frischgebackenes Brot genießen. So simpel, so gut.

Wann und wo: Stadtbesen, Calwer Straße 45, 70173 Stuttgart, Dienstag bis Donnerstag von 17 Uhr bis 23.30 Uhr, Freitag von 17 bis 0.30 Uhr, Samstag von 11 bis 0.30 Uhr. Sonntag und Montag Ruhetag.