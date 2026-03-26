Der Rems-Murr-Kreis ist bekannt für seine Weingüter und die guten Tropfen. Verkosten lassen sich diese im Frühling ganz urig in den Besenwirtschaften des Remstals. Welche wann geöffnet haben, zeigt dieser Überblick.

Gesellig zusammensitzen in den guten Stuben einer Besenwirtschaft, dabei den hiesigen Wein vom Weingut nebenan genießen und schwäbische Spezialitäten verkosten – der Frühling ist als Jahreszeit kulinarisch ganz weit vorne mit dabei. Wo der Besen im Remstal hängt, gibt es hier in der Übersicht zu entdecken.

Weingut Rienth in Fellbach Typische Besengerichte, leichte Salate, vegetarische Schmankerl und freilich Klassiker wie Rostbraten werden im Weinguth Rienth in Fellbach aufgetischt. Den besonderen Schnitzelabend gibt es jeden Donnerstag. In der Nacht vom 30. April auf den ersten Mai gibt es die lange Livemusik-Nacht „Fellbach Hopf". Passend zu all den Leckereien leuchtet der Gutswein im Glas. Über 30 verschiedene Rebensäfte stehen zur Wahl.

Wo und wann: Weingut Rienth, Im Hasentanz 8-10, 70734 Fellbach; Bis zum 29. März, Mittwoch bis Freitag von 16 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr. Fellbach Hopf am 30. April.

Großheppacher Besa am Schloßberg

Seit über 30 Jahren bewirtet Familie Sigle in ihrer gemütlichen Besenwirtschaft am Schloßberg in Großheppach ihre Gäste. Im Besengarten gibt es neben den traditionellen Besengerichten auch eine große Auswahl an Weinen aus eigenem Anbau. Bei gutem Wetter können die jüngsten Gäste auch im idyllischen Besengarten toben. Regelmäßig finden zudem auch Events mit Live Auftritten statt.

Wo und wann: Goßheppacher Besa Am Schloßberg, Schloßstraße 32, 71384 Weinstadt-Großheppach, Sommerbesen vom 1. Mai bis zum 14. Juni, Samstags ab 15 Uhr, Sonntags ab 12 Uhr, an Feiertagen ab 12 Uhr und an Brückentagen ab 15 Uhr.

Hanweiler Besen, Winnenden-Hanweiler

Schlachtplatte, Rostbraten oder Maultaschen – wem jetzt noch nicht das Wasser im Mund zusammenläuft bei den meist hausgemachten Wurst- und Fleischspezialitäten, dem sei noch eins draufgesetzt: Hausgemachtes Besenbrot aus dem eigenen Holzbackofen gehört im Hanweiler Besen ebenfalls dazu.

Reservierungen im Hanweiler Besen sind ab sechs Personen möglich.

Wann und wo: Hanweiler Besen, Trollinger Straße 15, Winnenden-Hanweiler. Frühlingsbesen vom 13. März bis zum 13. April. Freitag und Samstag ab 16 Uhr, Sonntag und Montag ab 11.30 Uhr.

Schmieg’s Kellerbesen Fellbach

In Schmieg’s Kellerbesen tischt die Winzerfamilie in der heimeligen Besenstube auf. Weine aus Eigenanbau fließen ins Glas, täglich wechselnde Tagesessen und die reichhaltige Besenspeisekarte mit saisonalen Schlemmereien wie die Allgäuer Wochen und das Schlemmermenü verwöhnen auch in dieser Saison wieder.

Wo und wann: Schmieg’s Kellerbesen, Porschestraße 8, 70736 Fellbach. Den Frühlingsbesen gibt es vom 25. Februar bis zum 14. April. Mittwoch und Donnerstag von 11 Uhr bis 22.30 Uhr, Freitag von 11 Uhr bis 23 Uhr, Samstag von 14 Uhr bis 23 Uhr sowie Sonn- und Feiertage von 11 Uhr bis 21 Uhr. Montag und Dienstag ist Ruhetag.

Sonna-Besa Weingut Knauß Weinstadt-Strümpfelbach

Mitten in den Weinbergen schmiegt sich der Sonna-Besa. Zur Besenzeit werden hauseigene Tropfen kredenzt: vom Basis- bis zum Lagenwein. Dazu kocht Familienchefin Margit Knauß schwäbische und saisonale Gaumenschmeichler. Genossen wird mit Blick ins Remstal.

Radfahrer und Wanderer kehren gerne im strategisch günstig gelegenen Sonna-Besa ein, bevor es weiter geht durchs idyllische Remstal mit seinen Weinbergen und Obstwiesen oder entlang des Skulpturenpfads Strümpfelbach.

Wo und wann: Sonna-Besa, Weingut Knauß, Nolten 2, 71384 Weinstadt-Strümpfelbach. Frühjahrsbesen vom 23. Februar bis zum 19. April, Freitag und Samstag ab 14 Uhr, Sonn- und Feiertag ab 12 Uhr.

Gutsausschank Weingut Escher Schwaikheim

Der Besen hat eine lange Tradition im Familienbetrieb Escher. Gemütlich geht es zu und voller Genuss. Fürs traditionelle Viertele kommen nur ausgezeichnete Weine auf den Tisch. Reservieren ist ab sechs Personen möglich und einzelne Räume können auch gemietet werden.

Wo und wann: Weingut Escher, Seestraße 4, 71409 Schwaikheim. Besenzeit ist vom 6. bis zum 22. März, Freitag ab 17 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr.

Oberstüble Weingut Wissmann-Stilz Weinstadt-Schnait

Der Kartoffelsalat ist selbstgemacht, Fleisch und Wurst wird beim hiesigen Metzger oder der Schwäbisch-Hällischen Erzeugergemeinschaft gekauft und die Forellen werden selbst eingelegt und geräuchert: Im Oberstüble des Weinguts Wissman-Stilz schmeckt’s nach Qualität und Liebe zur Natur. Alle Weine, Brände, und selbst der Apfelsaft aus Früchten von der Streuobstwiese sind Eigenerzeugnisse.

Der Weinautomat „Vinomat" ist rund um die Uhr geöffnet.

Wo und wann: Oberstüble Weingut Wissmann-Stilz, Wiesentalstraße 53, 71384 Weinstadt-Schnait, 12. und 13. März und 19. und 20. März jeweils von 15 bis 21 Uhr.

Weinstube Weingut Wilhelm Weinstadt Strümpfelbach

In der modernen, gemütlichen Weinstube des Weinguts Wilhelm wird Rebensaft, Sekt und Secco serviert. Grundlage für den Genuss von Hochprozentigem liefern die beliebten Wilhelm-Maultaschen, von denen es auch eine vegetarische Variante gibt, Schnitzel, Wurstsalat und verschiedene warme und kalte Vesper. An den Sonntagen gibt es zusätzlich Braten mit Kartoffelsalat sowie Kuchen für die süßen Leckermäuler.

Wo und wann: Weinstube Weingut Wilhelm, Hintere Straße 1, 71384 Weinstadt-Strümpfelbach. Frühlingsbesen vom 25. März bis zum 6. April, Mittwoch bis Samstag von 16 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag von 11.30 Uhr bis 20 Uhr, Karfreitag und Ostermontag von 11.30 Uhr bis 20 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag.

Besenwirtschaft Weingut Kiesel Weinstadt-Schnait

Seit Generationen ist das Weingut Kiesel mit Besenwirtschaft ein Familienbetrieb. Beliebt sind auch besonders die Weinproben, an denen 20 bis maximal 50 Personen teilnehmen können, um die guten Tropfen zu verkosten, die hier im Keller schlummern.

Wo und Wann: Besenwirtschaft Weingut Kiesel, Schillerstraße 4, 71384 Weinstadt-Schnait. Besenwirtschaft vom 19. Februar bis zum 8. März, täglich von 11.30 Uhr bis 22 Uhr. Kein Ruhetag.

Weingutausschank Eißele Kernen-Stetten

Burgstüble trifft Besen heißt es beim Weingut Eißele. Besentypische Gerichte und wechselnde Tagesgerichte kommen in Kernen-Stetten auf den Tisch. Kulinarische Highlights sind der Tafelspitz mit Meerrettichsoße oder der gegrillte Schweinebauch aus dem Backofen. Fans von Rinderleber, Saure Kutteln oder Sauerbraten werden im Burgstüble aber ebenfalls bestens bedient.

Wo und wann: Weingut Eißele, Grundacker 10, 71394 Kernen-Stetten. 12. März bis 29. März, 9. April bis 26. April, 7. Mai bis 17. Mai, 11. Juni bis 26. Juli jeweils Donnerstag bis Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr.

Bauerles Besen Fellbach

Familie Bauerle lädt je nach Jahreszeit ein zum Rinder-Besen mit Rindfleischgerichten von eigenen Limousin-Rindern, die in der Nähe von Strümpfelbach weiden. Im Frühjahr steht der Spargel-Besen mit Gerichten vom Spargel aus eigenem Anbau auf dem Programm und im Herbst und der Vorweihnachtszeit werden Gerichte von Gänsen aus eigener Zucht serviert. Dazu gibt's Wein und Sekt vom Weingut Johannes B. Reservierungen sind möglich.

Wo und wann: Bauerles Besen, Weingut Johannes B., Höhe 1, 70736 Fellbach. Rinder-Besen ab dem 24. Februar, Dienstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 22 Uhr, Montag Ruhetag.