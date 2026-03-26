Der Rems-Murr-Kreis ist bekannt für seine Weingüter und die guten Tropfen. Verkosten lassen sich diese im Frühling ganz urig in den Besenwirtschaften des Remstals. Welche wann geöffnet haben, zeigt dieser Überblick.
26.03.2026 - 00:00 Uhr
Gesellig zusammensitzen in den guten Stuben einer Besenwirtschaft, dabei den hiesigen Wein vom Weingut nebenan genießen und schwäbische Spezialitäten verkosten – der Frühling ist als Jahreszeit kulinarisch ganz weit vorne mit dabei. Wo der Besen im Remstal hängt, gibt es hier in der Übersicht zu entdecken.