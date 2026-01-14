Eine 39-Jährige ist während der Fahrt in Besigheim mehrfach aus dem Auto hinter ihr mit einem Laserpointer geblendet worden. Das ließ die Frau jedoch nicht auf sich sitzen.

Eine 39-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend während ihrer Fahrt zwischen Besigheim und Kirchheim am Neckar mehrfach von einem Laserpointer geblendet worden. Wie sich später herausstellte, war hierfür ein 16-Jähriger im Auto hinter der Frau verantwortlich, der nun gleich mit mehreren Anzeigen rechnen muss – denn der Jugendliche hatte noch mehr als besagten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf dem Kerbholz.

Autofahrerin über den Rückspiegel geblendet Wie die Polizei mitteilt, war die 39-Jährige gegen 20.45 Uhr zunächst in der Straße „Auf dem Kies“ in Besigheim unterwegs, als sie auf Höhe des dortigen Lidl-Discounters erstmals auf der Straße und neben der Fahrbahn den Schein eines Laserpointers bemerkte. Dieser wurde offenbar vom Beifahrersitz des hinter ihr fahrenden Wagens aus bedient.

In der Hessigheimer Straße wurde die 39-Jährige dann ein erstes Mal mit dem Laserpointer über ihren Rückspiegel kurzzeitig stark geblendet. In der Gemmrigheimer Straße wurde sie ein weiteres Mal so stark geblendet, dass sie auf die Bremse treten musste. Das andere Auto überholte die 39-Jährige nun, wobei sie weiterhin zielgerichtet mit dem Laserpointer angestrahlt wurde.

Polizei entdeckt Pyrotechnik

Die 39-Jährige ließ das nicht auf sich sitzen, sondern nahm die Verfolgung auf und verständigte zudem die Polizei. Die stoppte den Wagen schließlich in Bönnigheim und kontrollierte den 19-jährigen Fahrer sowie dessen 16-jährigen Beifahrer. Dieser räumte die Tat ein und übergab den Polizisten den eingesetzten Laserpointer.

Damit jedoch nicht genug: Die Beamten entdeckten im Wagen außerdem noch erlaubnispflichtige Pyrotechnik, für welche der 16-Jährige ebenfalls die Verantwortung übernahm und den Besitz zugab. Pyrotechnik wie Laserpointer wurden beschlagnahmt, der 16-Jährige wurde an seine Mutter übergeben.