Eine 39-Jährige ist während der Fahrt in Besigheim mehrfach aus dem Auto hinter ihr mit einem Laserpointer geblendet worden. Das ließ die Frau jedoch nicht auf sich sitzen.
14.01.2026 - 11:21 Uhr
Eine 39-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend während ihrer Fahrt zwischen Besigheim und Kirchheim am Neckar mehrfach von einem Laserpointer geblendet worden. Wie sich später herausstellte, war hierfür ein 16-Jähriger im Auto hinter der Frau verantwortlich, der nun gleich mit mehreren Anzeigen rechnen muss – denn der Jugendliche hatte noch mehr als besagten gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf dem Kerbholz.