Kritik an Außengastro

In Besigheim ist etwas Schönes entstanden. Kritiker dürfen deshalb gerne mal den Ball flach halten und einfach genießen.

Sandra Lesacher 17.06.2025 - 15:00 Uhr

Die Gastronomie hat es bekanntermaßen nicht leicht in der heutigen Zeit. Umso schöner ist es, wenn junge Gastronomen mit guten Ideen dazu beitragen, eine Innenstadt zu beleben – so wie aktuell in Besigheim. Frank Land und Sebastian Maier haben die Außengastronomie ihrer Marktwirtschaft erweitert und bespielen jetzt mit ihrem Restaurant, Bistro und Café fast den ganzen Marktplatz.