 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Fischsterben an der Enz hat natürliche Ursache

Besigheim Fischsterben an der Enz hat natürliche Ursache

Besigheim: Fischsterben an der Enz hat natürliche Ursache
1
Ein Symbolbild von einem Fischsterben. In der Enz bei Besigheim sind Anfang Januar rund 30 sogenannte Nasen verendet. Foto: dpa

Nach dem Fischsterben in der Enz gibt es Entwarnung: Laut Landratsamt war es kein menschliches Versagen. Untersuchungen deuten auf eine andere tierische Ursache hin.

Ludwigsburg : Emanuel Hege (ehe)

﻿Das Fischsterben in der Enz Anfang Januar hat nach aktuellem Kenntnisstand eine natürliche Ursache und ist nicht auf eine Gewässerverunreinigung zurückzuführen. Das teilte das Landratsamt Ludwigsburg am Freitagmittag mit. Die Untersuchung der entnommenen Wasserproben ergab keine Auffälligkeiten.

 

Die Verletzungen der rund 30 verendeten Fische wurden vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart (CVUA) begutachtet. Die Befunde deuten darauf hin, dass die Fische von Kormoranen angegriffen wurden. Bei den Tieren handelte es sich um sogenannte Nasen, eine Fischart, die im Winter in Schwärmen in ruhigen Gewässern lebt.

In dieser Zeit sind sie eine leichte Beute für Kormorane, die häufig gemeinsam in Gruppen jagen. Dabei können nicht nur die direkten Verletzungen tödlich sein, sondern auch der starke Stress, den die Angriffe bei den Fischen auslösen.

Zwei menschengemachte Fischsterben

Zunächst hatte das Fischsterben in der Enz Erinnerungen an ein ähnliches Ereignis in der Bottwar bei Oberstenfeld im vergangenen August geweckt. Damals waren auf mehreren hundert Metern zahlreiche Fische und Kleintiere verendet. Die Ursache wurde schnell gefunden: Giftige Stoffe waren aus einem Regenwasserrohr eines Industriebetriebs in den Fluss gelangt. Auch in Besigheim kamen daher zunächst Gerüchte über eine mögliche Gewässerverunreinigung durch ein Unternehmen oder über Auswirkungen des Silvesterfeuerwerks auf.

Wie gravierend die Folgen menschlicher Unachtsamkeit sein können, zeigte sich ebenfalls im vergangenen Jahr bei Sersheim. Dort traten rund 50 Kubikmeter Gülle aus einer Biogasanlage aus und gelangten in die Metter. Der Angelsportverein Bietigheim/Enz sprach von einem „Totalverlust“ in einzelnen Flussabschnitten: Hunderte Fische sowie zahlreiche weitere Kleintiere, darunter Krebse, verendeten.

Weitere Themen

Zwischen Großbottwar und Backnang: Hund läuft plötzlich auf Straße – Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwischen Großbottwar und Backnang Hund läuft plötzlich auf Straße – Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Ein freilaufender Hund ist am Donnerstag beim Gassi zwischen Großbottwar und Backnang plötzlich auf den Autobahnzubringer gelaufen. Ein Unfall mit zwei Verletzten war die Folge.
Von Julia Amrhein
Rund 10 000 Zuschauer erwartet: 2500 Narren ziehen durch Gerlingen – die wichtigsten Infos zum Faschingsumzug

Rund 10 000 Zuschauer erwartet 2500 Narren ziehen durch Gerlingen – die wichtigsten Infos zum Faschingsumzug

An diesem Wochenende werden mehr als 2500 Narren und rund 10 000 Zuschauer in Gerlingen erwartet. Für den Faschingsumzug am Sonntag werden acht Straßen gesperrt.
Von Franziska Kleiner
Fasnet in den Straßen: Narren los in Kornwestheim: Was man über den Umzug wissen muss

Fasnet in den Straßen Narren los in Kornwestheim: Was man über den Umzug wissen muss

Der große Umzug der Fasnetzünfte in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist für Sonntag, 1. Februar, geplant. Dann wird nicht nur auf der Strecke gefeiert.
Von Anne Rheingans
Unfallflucht in Bönnigheim: Wer ist gegen den Brunnen am Marktplatz gefahren?

Unfallflucht in Bönnigheim Wer ist gegen den Brunnen am Marktplatz gefahren?

Ein Autofahrer ist wohl beim Rangieren gegen den Brunnen auf dem Marktplatz in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) gefahren. Doch wer war es?
Von Julia Amrhein
Fasnet für kleine Narren: Wo sich Kinderfasching im Kreis Ludwigsburg feiern lässt

Fasnet für kleine Narren Wo sich Kinderfasching im Kreis Ludwigsburg feiern lässt

Nun geht es wieder los: Die Saison der Faschingspartys für Kinder beginnt. Unsere Auswahl an Terminen im Landkreis Ludwigsburg gibt eine erste Übersicht.
Von Anne Rheingans
Nach starkem Schneefall: „Ein Totalschaden“ – Weihnachtshaus in Erdmannhausen braucht neues Zelt

Nach starkem Schneefall „Ein Totalschaden“ – Weihnachtshaus in Erdmannhausen braucht neues Zelt

Die Familie Niehues-Zimmermann wurde vom Wintereinbruch überrascht. Das Zelt vor der Haustür hielt dem Schnee nicht stand. Das Weihnachtshaus soll es trotzdem wieder geben.
Von Julian Meier
Wochenend-Wetter: Schnee im Kreis Ludwigsburg ist bis Sonntag geschmolzen

Wochenend-Wetter Schnee im Kreis Ludwigsburg ist bis Sonntag geschmolzen

Das Wochenende am Mittleren Neckar wird nasskalt und bewölkt. Erneuter Schneefall ist nicht in Sicht.
Von Yannick Garbe
Unfall am Engelbergtunnel Leonberg: Was dem Audi-Fahrer drohen könnte, der Absperrungen auf der Autobahn entfernte

Unfall am Engelbergtunnel Leonberg Was dem Audi-Fahrer drohen könnte, der Absperrungen auf der Autobahn entfernte

Der 35-jährige Fahrer eines Audi S5 baute nach dem Wegräumen von Absperrungen am Engelbergtunnel bei Leonberg einen Unfall. Mit welchen Konsequenzen muss er dafür rechnen?
Von Marius Venturini
Im Klinikum Ludwigsburg: Diagnose Krebs: Infotag Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen

Im Klinikum Ludwigsburg Diagnose Krebs: Infotag Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen

Anlässlich des Weltkrebstages findet am Klinikum Ludwigsburg eine Aktionswoche inklusive einer Infoveranstaltung statt.
Von Andreas Hennings
Energie im Kreis Ludwigsburg: Ein Windrad ohne Gegenwind – Markgröningen ist eine Ausnahme

Energie im Kreis Ludwigsburg Ein Windrad ohne Gegenwind – Markgröningen ist eine Ausnahme

Windkraft bitte nicht vor meiner Haustür – das ist oft die Haltung im dicht besiedelten Kreis Ludwigsburg. In Markgröningen bleiben Proteste hingegen bisher aus. Das hat mehrere Gründe.
Von Oliver von Schaewen
Weitere Artikel zu Fischsterben Fische Besigheim Ursache
 
 