Besigheim Fischsterben an der Enz hat natürliche Ursache
Nach dem Fischsterben in der Enz gibt es Entwarnung: Laut Landratsamt war es kein menschliches Versagen. Untersuchungen deuten auf eine andere tierische Ursache hin.
Das Fischsterben in der Enz Anfang Januar hat nach aktuellem Kenntnisstand eine natürliche Ursache und ist nicht auf eine Gewässerverunreinigung zurückzuführen. Das teilte das Landratsamt Ludwigsburg am Freitagmittag mit. Die Untersuchung der entnommenen Wasserproben ergab keine Auffälligkeiten.