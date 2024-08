Ein frei laufender Hund ist in Besigheim an einer 54-Jährigen hochgesprungen, wobei diese verletzt wurde. Statt eine Entschuldigung gibt es Spott vom Halter.

Julia Amrhein 07.08.2024 - 10:56 Uhr

Ein frei laufender Hund ist in Besigheim mindestens zwei Fußgänger angegangen, eine 54-Jährige wurde durch das Tier sogar verletzt. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer, der zwar vor Ort war, aber wenig Einsicht zeigte. Der Mann war am Dienstagabend gegen 21 Uhr mit seinem unangeleinten Hund in der Schäuberstraße unterwegs, als der Vierbeiner nahe eines Spielplatzes an einer Frau hochsprang, die ebenfalls mit ihrem Hund unterwegs war, und diese dabei verletzte.