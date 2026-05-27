Zwei-Klassen-Medizin oder Rettung für die Kassen? Die aktuelle Sozialstaatsdebatte bietet auch die Chance zur Diskussion über Privilegien.
26.05.2026 - 18:09 Uhr
Es ist ein Dauerbrenner der deutschen Sozialpolitik, der aktuell in Berlin wieder an Fahrt gewinnt: Sollen Beamtinnen und Beamte künftig verpflichtend in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) einzahlen? Was über Jahre hinweg als rein ideologisches Steckenpferd linker Parteien galt, rückt angesichts der akuten Finanznot im Gesundheitssystem wieder in den Fokus der Debatte.