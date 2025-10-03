Besondere Bestattung Mensch und Tier im Grab vereint – wie geht das im Südwesten?
Jeder zweite hat in Deutschland ein Haustier. Wenn die Liebe über den Tod hinaus geht, kann man sich gemeinsam begraben lassen. Was dabei gilt.
Jeder zweite hat in Deutschland ein Haustier. Wenn die Liebe über den Tod hinaus geht, kann man sich gemeinsam begraben lassen. Was dabei gilt.
Ludwigshafen und Bremen erlaubten es kürzlich, manche Bundesländer haben es schon länger und in Dachsenhausen bei Koblenz gibt es für Mensch-Tier-Bestattungen seit 2024 einen eigenen Friedhof.