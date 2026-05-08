Besondere Geburten in Herrenberg Vom Polizeieinsatz bis zur Parkplatz-Geburt
Die Herrenberger Geburtshilfe schließt an diesem Freitag. Seit 1982 sind rund 47.000 Geburten betreut worden – inklusive so mancher besonderen Geschichte.
Die Herrenberger Geburtshilfe schließt an diesem Freitag. Seit 1982 sind rund 47.000 Geburten betreut worden – inklusive so mancher besonderen Geschichte.
Von 1982 bis 2026 – 44 Jahre lang – wurden im Krankenhaus Herrenberg Kinder geboren. An welche kuriosen und besonderen Geburtsgeschichten erinnern sich die Chefärztin der Geburtshilfe und Gynäkologie, Ines Vogel, und ihr geburtshilfliches Team in Herrenberg?