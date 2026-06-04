Besondere Trainer-Konstellation Yilmaz’ Zukunftsspiel
Der Trainer des FV Neuhausen will das noch nicht ganz bedeutungslose Spiel bei seinem künftigen Club TSV Bernhausen „normal“ angehen.
Der Trainer des FV Neuhausen will das noch nicht ganz bedeutungslose Spiel bei seinem künftigen Club TSV Bernhausen „normal“ angehen.
Das Wort „wenn“ verwendet Ugur Yilmaz in diesen Tagen häufig. Denn er hat ausgerechnet, dass der noch von ihm trainierte Fußball-Landesligist FV Neuhausen vor dem letzten Saisonspiel rechnerisch noch in winziger Abstiegsgefahr schwebt. Klar, es müsste schon eine Menge zusammenkommen, aber sicher ist sicher auch im Leben eines Fußballtrainers. Wenn also der FVN Landesligist bleibt, dann war es „eine positive Zeit in Neuhausen“. Das Kuriose: Das letzte Rundenspiel führt den FVN am Samstag (15.30 Uhr) zum TSV Bernhausen, der nicht nur Yilmaz’ künftiger Club ist, sondern der noch eine – ebenfalls ziemlich kleine – Chance auf den Aufstieg hat. Es ist Yilmaz’ Zukunftsspiel.