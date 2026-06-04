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  6. Yilmaz’ Zukunftsspiel

Besondere Trainer-Konstellation Yilmaz’ Zukunftsspiel

Besondere Trainer-Konstellation: Yilmaz’ Zukunftsspiel
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Gut gelaunt am Spielfeldrand: Ugur Yilmaz. Foto: Robin Rudel

Der Trainer des FV Neuhausen will das noch nicht ganz bedeutungslose Spiel bei seinem künftigen Club TSV Bernhausen „normal“ angehen.

Reporter: Sigor Paesler

Das Wort „wenn“ verwendet Ugur Yilmaz in diesen Tagen häufig. Denn er hat ausgerechnet, dass der noch von ihm trainierte Fußball-Landesligist FV Neuhausen vor dem letzten Saisonspiel rechnerisch noch in winziger Abstiegsgefahr schwebt. Klar, es müsste schon eine Menge zusammenkommen, aber sicher ist sicher auch im Leben eines Fußballtrainers. Wenn also der FVN Landesligist bleibt, dann war es „eine positive Zeit in Neuhausen“. Das Kuriose: Das letzte Rundenspiel führt den FVN am Samstag (15.30 Uhr) zum TSV Bernhausen, der nicht nur Yilmaz’ künftiger Club ist, sondern der noch eine – ebenfalls ziemlich kleine – Chance auf den Aufstieg hat. Es ist Yilmaz’ Zukunftsspiel.

 

Mini-Chance gegen Mini-Gefahr. „Ich hätte mir gewünscht, dass alles durch ist“, sagt Yilmaz. Das ändert aber nichts daran, dass sich an einem nichts geändert hat: „Ich gebe bis zum Schluss alles für Neuhausen.“ Das hatte Yilmaz schon erklärt, als im Januar bekannt wurde, dass er gemeinsam mit seinem Assistenten Lucio Fanelli im Sommer nach drei Spielzeiten von Neuhausen nach Bernhausen wechseln wird. Er will die Begegnung „normal angehen“, wie er sagt – und weiß doch, dass es keine normale Begegnung ist.

Vier Spieler gehen mit

Weil er sich mit seiner künftigen Mannschaft noch nicht „zu hundert Prozent beschäftigt“ hat, will Yilmaz zum Themenkomplex Bernhausen und Verbandsliga nicht allzu viel sagen. Nur: „Als Sportler will man immer so hoch wie möglich spielen.“ Aber der ehemalige Oberligastürmer weiß, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er in der kommenden Saison als Gast nach Neuhausen kommt. Er wird nicht der Einzige sein, für den es dann eine Rückkehr ist. In Nikita Schestakow, Markus Fickeisen, David Plattenhardt und wie jüngst bekannt wurde auch Max Wanner folgen ihm gleich vier Kicker nach Bernhausen. Ein mögliches Gschmäckle räumt der Coach gleich aus. „Ich habe ja nicht etwas aufgebaut, um dann die halbe Mannschaft mitzunehmen“, erklärt er. Wie angekündigt habe nicht er die Spieler angesprochen, sondern in allen vier Fällen umgekehrt: „Sie wollten den Verein verlassen und dann gehen sie doch lieber mit mir. Das wurde alles ganz offen gesprochen.“

Bei aller Konzentration auf Neuhausen war Yilmaz natürlich in die Kaderplanung in Bernhausen eingebunden. „Ich wusste, dass es einen Mammut-Umbruch geben wird, aber das ist ja in der halben Landesliga so“, sagt er. Stand jetzt sind es zwölf Abgänge und 13 Zugänge, neben den vier Noch-Neuhausenern kommen unter anderem Mehmet-Emin Sarikurt und Fabian Fuhl vom FC Esslingen.

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Auch in Neuhausen wird es einige Veränderungen geben, nicht nur auf der Bank, wo Luis Miguel Rodrigues der Nachfolger von Yilmaz wird. Seinen Noch-Club sieht der jedenfalls gut aufgestellt – also, wenn es mit dem Klassenverbleib klappt. „Als wir die Mannschaft übernommen haben, war der Klassenverbleib in der Bezirksliga nicht sicher. Dann haben wir nach mehr als 40 Jahren den Aufstieg in die Landesliga geschafft und den Bezirkspokal gewonnen“, zählt Yilmaz auf, „neben dem Sportlichen ist mir wichtiger, dass wir die Spieler entwickelt haben – aus Kreisliga-A- und Bezirksliga-Fußballern sind Stammspieler in der Landesliga geworden.“

„Ich werde ein bisschen traurig sein“

Dass nach dem starken Platz sieben nach dem Aufstieg die zweite Runde schwerer werden würde, damit hatte Yilmaz gerechnet. Wenn die Mission Klassenverbleib erfüllt ist, ist es für ihn dann der richtige Moment für den nächsten Schritt. Aber klar ist auch: „Nach dem Abpfiff am Samstag werde ich ein bisschen traurig sein.“ Denn bei allen seinen Stationen als Spieler wird der FVN der Verein sein, bei dem er seinen ersten Cheftrainerposten hatte, zunächst als Spielertrainer. „Das wird besonders bleiben“, sagt Yilmaz, „ich durfte meine ersten Gehversuche machen, durfte lernen und auch Fehler machen. Ich bin dankbar dafür.“ Dieser Dank gilt vor allem Spielleiter Sascha Madeo: „Er hat mich in Ruhe arbeiten lassen.“

Am Samstag wollen sie gemeinsam den endgültigen Klassenverbleib feiern. Dann beginnt für Ugur Yilmaz das Kapitel Bernhausen – das ihn wahrscheinlich zu einem Auswärtsspiel nach Neuhausen führen wird.

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