Die Menschen bleiben stehen und lächeln, wenn Gaby Miletic und Sylvie Bollinger als Engel durch die Backnanger Innenstadt ziehen. Sie verteilen Schokonikoläuse – und viel Herzenswärme.
15.12.2025 - 17:39 Uhr
Diese Engel sind von einer anderen Wolke. Sie bringen ein paar Extra-Kilos mit, in den Flügeln baumeln Lichterketten, und unter den Kostümen kleben Wärmepflaster. Doch wenn Gaby Miletic (56) und Sylvie Bollinger (66) gemeinsam durch die Backnanger Innenstadt schweben, ist plötzlich eine Energie spürbar, die selbst verbitterten Mienen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.