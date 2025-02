Ein Lemberger aus Vaihingen-Roßwag trifft auf einen Whisky aus Sersheim: Das Ergebnis eines über Jahre anhaltenden Projekts im Kreis Ludwigsburg kann sich sehen lassen.

Sandra Lesacher 25.02.2025 - 06:00 Uhr

Gut Ding will bekanntlich Weile haben: Sechs Jahre ist es her, dass ein Projekt seinen Anfang nahm, bei dem Wein und Whisky die entscheidende Rolle spielen. Die Protagonisten kommen von der Destillerie Fesslermill1396 in Sersheim und von der Lembergerland Kellerei in Vaihingen-Roßwag.