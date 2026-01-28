Viele Kinder haben besonderen Förderbedarf. Die Aufgaben der Kitas werden komplexer. Die meisten sind dafür laut Studie nicht optimal ausgerüstet. Nur eine Minderheit verfüge über das nötige Personal.
28.01.2026 - 05:15 Uhr
Gütersloh - Nur eine Minderheit der Kitas in Deutschland ist einer Studie zufolge mit der optimalen Personalstärke ausgestattet, um für alle Kinder in den oft heterogenen Gruppen gute Bildung und Betreuung zu gewährleisten. Gerade einmal gut jede siebte Einrichtung verfüge über die wissenschaftlich empfohlene volle Personalausstattung, berichteten die Bertelsmann-Stiftung und das Österreichische Institut für Familienforschung (ÖiF) an der Uni Wien.