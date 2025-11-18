Ein Workshop in Marbach (Kreis Ludwigsburg) bringt Demenzkranke und ihre Angehörigen zusammen. Eine Geschichte von flottem Tanz, unerwarteter Nähe und einem magischen Moment.
18.11.2025 - 17:00 Uhr
Ruth hat plötzlich Angst vor der Dunkelheit. „Da kommt etwas Gewaltiges“, sagt sie. Wenn ein Brief im Briefkasten liegt, kriegt die 87-Jährige Panik. Sie vergisst Dinge und verliert die Orientierung. Aber wenn sie Musik hört, dann tanzt sie wie ein junges Mädchen. Mit wachen Augen, einem Lächeln im Gesicht.