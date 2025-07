In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) steht eins der wenigen Thermomix-Studios in der Region. Warum dort viele Fans der Küchenmaschine hin pilgern und was dort geboten wird.

Frank Ruppert 22.07.2025 - 12:00 Uhr

Frei nach Loriot könnte der Leitspruch in der Thermomix-Community lauten „Ein Leben ohne Thermomix ist möglich, aber sinnlos“. In Kornwestheim gibt es für „Thermi-Fans“ ein echtes Mekka. Hier steht nämlich eins von nur wenigen Thermomix-Studios in der gesamten Region Stuttgart. Was steckt hinter dem Hype – der an Tupperware, aber auch an Apple erinnert?