Besonderes Konzept Margita Kienle trotzt Konkurrenz – „Mit den Spielwarenläden Traum erfüllt“
Margita Kienle betreibt in Korntal-Münchingen und Stuttgart-Weilimdorf gleich zwei Spielzeugläden. Wie aus einer Idee eine Erfolgsgeschichte geworden ist.
Einen eigenen Laden zu eröffnen, davon träumte Margita Kienle schon immer – nicht. Es sei eine Idee gewesen, die sich entwickelt habe, erzählt die 52-Jährige. Mittlerweile führt sie gleich zwei Geschäfte in einer hart umkämpften Branche: Sowohl im Korntal-Münchinger Stadtteil Korntal als auch in Stuttgart-Weilimdorf betreibt Margita Kienle einen Spielzeugladen, der hier wie dort Lieblingsladen heißt.