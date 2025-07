Pop am Babybecken: Wie fühlt es sich an, im Freibad zu spielen?

Man spielt als Band ja an ganz unterschiedlichen Orten: in kleinen und nicht so kleinen Clubs, in Jugendhäusern, auf größeren Open-Air-Bühnen und – wenn es mit der Karriere besonders gut läuft – sogar in riesigen Arenen vor abertausenden Zuschauern. Dass sie aber mal in einem Freibad aufgetreten sind, das dürften nicht allzu viele Pop- oder Rock-Combos von sich behaupten können.