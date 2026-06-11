Der Boden unter unseren Füßen: Wie ist er entstanden - was macht ihn aus? Antworten darauf gibt eine öffentliche Führung über den Bodenlehrpfad bei Beuren.
11.06.2026 - 10:36 Uhr
Wanderer lassen gerne den Blick über die Landschaft schweifen, Landwirte schauen aber auch gerne mal nach unten: Der Boden, der uns trägt und ernährt, hat viele Geschichten zu erzählen. Am Samstag, 20. Juni, gibt es die Gelegenheit, genauer nach unten zu schauen. Der Bodenlehrpfad des Landkreises Esslingen eröffnet auf einer rund vier Kilometer langen Strecke einen besonderen Blick auf die Oberfläche der Erde.