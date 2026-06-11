Der Boden unter unseren Füßen: Wie ist er entstanden - was macht ihn aus? Antworten darauf gibt eine öffentliche Führung über den Bodenlehrpfad bei Beuren.

Wanderer lassen gerne den Blick über die Landschaft schweifen, Landwirte schauen aber auch gerne mal nach unten: Der Boden, der uns trägt und ernährt, hat viele Geschichten zu erzählen. Am Samstag, 20. Juni, gibt es die Gelegenheit, genauer nach unten zu schauen. Der Bodenlehrpfad des Landkreises Esslingen eröffnet auf einer rund vier Kilometer langen Strecke einen besonderen Blick auf die Oberfläche der Erde.

Im Rahmen einer öffentlichen Führung erläutert die Bodenexpertin Dagmar Matter vom Sachgebiet Bodenschutz und Altlasten des Landratsamts Esslingen die Entstehung und Entwicklung der Böden in der Region. Der etwa dreistündige Rundgang beginnt um 13.30 Uhr am Parkplatz des Freilichtmuseums in Beuren. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich, teilt das Landratsamt mit.

Zehn Stationen geben Auskunft über den Boden und seine Funktionen

An zehn Stationen entlang des Lehrpfads erfahren die Teilnehmer, welche Funktionen Böden im Naturhaushalt erfüllen und warum ihre Eigenschaften von Ort zu Ort so unterschiedlich sind. Besonders charakteristisch für die Region sind die tonreichen Böden am Albtrauf, die von den markanten Felswänden des Weißen Juras überragt werden.

Eine weitere geologische Besonderheit verbirgt sich tief im Untergrund: der Schwäbische Vulkan. Seine einstigen Tuffschlote beeinflussen bis heute die Bodenentwicklung und haben mit ihren markanten Kegelbergen das Landschaftsbild nachhaltig geprägt. Wie eng Natur, Landwirtschaft und menschliches Leben miteinander verbunden sind, zeigt sich zudem an einer Station im Freilichtmuseum. Dort wird deutlich, dass selbst die historische Baukultur der Region eng mit der Fruchtbarkeit der umliegenden Böden verknüpft ist.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene drei Euro, für Jugendliche 1,50 Euro. Kinder unter zwölf Jahren können kostenlos teilnehmen. Inhaber der Ehrenamtskarte Baden-Württemberg werden kostenfrei geführt.