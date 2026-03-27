 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Bis vor kurzem hatten sie noch nie ein Schwimmbad von innen gesehen

Besonderes Projekt Bis vor kurzem hatten sie noch nie ein Schwimmbad von innen gesehen

, aktualisiert am 27.03.2026 - 17:34 Uhr
Besonderes Projekt: Bis vor kurzem hatten sie noch nie ein Schwimmbad von innen gesehen
1
Rimas und Shaham üben mit Schwimmlehrerin Sina Elsäßer im Musberger Lehrschwimmbecken. Foto: Natalie Kanter

Angst vorm Wasser? Von wegen! Jeden Dienstagnachmittag hüpfen Kinder aus geflüchteten Familien durchs Schwimmbecken der Musberger Grundschule.

Filderzeitung: Natalie Kanter (nak)

Dienstag, kurz nach 15 Uhr: Rimas und Shaham hüpfen vergnügt durchs Wasser. Die Geschwister üben Rückenschwimmen, Kraulbewegungen und Strampelbeine. 19 Mal sind sie mittlerweile schon ins Lehrschwimmbecken der Musberger Grundschule gestiegen. „Sie haben echt große Fortschritte gemacht“, sagt Sina Elsäßer, Trainerin der Schwimmabteilung des TSV Leinfelden. Denn bis zum September vergangenen Jahres hatten die Achtjährige und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder noch nie ein Schwimmbad von innen gesehen.

 

„In meinem Land ist Krieg, deshalb leben wir jetzt in Leinfelden.“

Ruaa Majeed, Mutter

Ihre Mutter Ruaa Majeed kann nicht schwimmen, der Vater nur ein bisschen. Die Kinder sind in Deutschland geboren, ihre Eltern stammen aus dem Irak. „In meinem Land ist Krieg, deshalb leben wir jetzt in Leinfelden“, sagt Ruaa Majeed. Der Junge geht noch in die Kita, das Mädchen besucht die zweite Klasse einer Grundschule. Die Achtjährige ist die Mutigere von beiden. „Als ich das erste Mal geschwommen bin, war ich einfach nur glücklich“, sagt sie. Ihr Bruder hat seine Angst vorm Wasser mittlerweile verloren. „Als ich noch nicht schwimmen konnte, war es schon schwer“, sagt er.

Die Geschwister nehmen an einem Schwimmkurs teil, der sich insbesondere an Kinder von Geflüchteten richtet. Laut Monika Heilmann können viele dieser Kinder nicht schwimmen. Der Kurs ist eine Kooperation zwischen ihrer Flüchtlingshelfergruppe Arbeit und Integration vom Verein Lebenswertes LE und der Schwimmabteilung des TSV Leinfelden. Das Angebot wird von der PSD Stiftung L(i)ebenswert gefördert. „Unser Ziel ist es, die Kinder fit zu machen für das neue Hallenbad in Leinfelden“, sagt Monika Heilmann. Das Selbstbewusstsein werde gestärkt, genauso wie die Beweglichkeit. „Die Kinder sind mit Begeisterung dabei, geben nicht auf, auch wenn eine Übung schwer fällt“, sagt sie. Und: „Bis jetzt konnten wir insgesamt 23 Kinder in Schwimmkurse und Trainings integrieren.“

Schwimmkurs in Musberg: Gebühren können erstattet werden

Die Kurse kosten Geld. Die Gebühren können erstattet werden, wenn ein Antrag gestellt wird – was recht kompliziert ist, wie Heilmann betont. Grundlage dafür ist eine gesetzliche Vorgabe, wonach Bürgergeld- oder Wohngeldempfänger für ihre Kinder jährlich bis zu 180 Euro für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben beantragen können, erklärt sie. Und damit auch für Schwimmkurse.

Unsere Empfehlung für Sie

Schwimmkurse auf den Fildern: Bäder sind zu: So klappt es dennoch mit dem Schwimmkurs fürs Kind

Schwimmkurse auf den Fildern Bäder sind zu: So klappt es dennoch mit dem Schwimmkurs fürs Kind

Schwimmkurse sind schnell ausgebucht. Wie sollten Familien am besten vorgehen, um dennoch schnell zum Zuge zu kommen? Das sagen Kursanbieter auf den Fildern.

Sina Elsäßer lehrt das Schwimmen nach dem SwimStars-Programm des deutschen Schwimmverbands. Die Kurse ist nach Farben geordnet: grün, türkis, blau und schwarz. Die grünen sind die Wassergewöhnungskurse. Die Kinder lernen zunächst sich im bauch-tiefen Wasser sicher zu fühlen. Sie blubbern Blasen mit dem Kopf unter Wasser, setzten sich auf den Boden des Beckens, üben den Raketenstart in Bauch- und in Rückenlage. „Das ist der Grundstein für die aufbauenden Kurse“, sagt die Trainerin.

Kinder aus geflüchteten Familien können oft nicht schwimmen, hat die Helfergruppe Arbeit und Integration beobachtet. Foto: David Inderlied/dpa

Im Türkis-Kurs geht es mit dem Raddampfer und dem Ruderboot direkt zu den groben Formen von Kraul und Rücken. Bei den schwarzen Kurse steht dann die richtige Lage und die richtige Atmung dieser Schwimmarten an. „Das Brustschwimmen kommt ganz zum Schluss“, erklärt Sina Elsäßer. Und beschreibt damit den Unterschied zu manchen Schwimmschulen, wo Kindern zwar am Ende das Seepferdchen haben, aber weder Kraulen noch Rückenschwimmen können.

Schwimmkurs in Musberg: Spielend das Schwimmen lernen

Das Spielen im Wasser gefällt Shaham gut. Der Sechsjährige mag besonders den fliegenden Teppich. Die Mädchen und Jungen fassen sich bei dieser Übung an den Händen. Sie laufen im Becken los, drehen sich solange im Kreis bis ausreichend Schwung da ist. Jedes zweites Kind legt sich dann schwebend ins Wasser und wird so durch die Kraft des Wassers mitgezogen. Ein Problem gibt es allerdings: „Wir haben wegen des Neubaus des Leinfelder Hallenbades zu wenig Wasserflächen“, sagt Andreas Ackermann, Abteilungsleiter Schwimmen beim TSV Leinfelden. Und das Goldäckerbad in Echterdingen falle immer wieder als Ausweich-Schwimmhalle aus.

Im September beginnen neue Anfängerkurse. Interessierte können sich bei Monika Heilmann unter moheilmann@t-online.de melden.

Weitere Themen

Ermittlungserfolg der Polizei: Vier Teenager sollen für Brandserie in Reichenbach verantwortlich sein

Ermittlungserfolg der Polizei Vier Teenager sollen für Brandserie in Reichenbach verantwortlich sein

Zwischen September 2023 und Januar 2025 wurde in Reichenbach (Kreis Esslingen) mehrfach gezündelt. Jetzt wurden vier Tatverdächtige ermittelt – sie sind zwischen 15 und 16 Jahre alt.
Von Elke Hauptmann
Regionale Produkte: Neuheit: Fruchtgummis aus Filderstädter Äpfeln

Regionale Produkte Neuheit: Fruchtgummis aus Filderstädter Äpfeln

2025 hat die Stadt den Filsecco herausgebracht, nun gibt es ein zweites Produkt aus örtlichem Apfelsaft: Die Fil-Äpfele sollen nicht nur die Stadt in den Vordergrund rücken.
Von Caroline Holowiecki
Leinfelder Feuerwehr: Wenn es brennt, muss die Durchfahrt frei sein – Was Autoparker wissen müssen

Leinfelder Feuerwehr Wenn es brennt, muss die Durchfahrt frei sein – Was Autoparker wissen müssen

Wenn Falschparker in engen Wohnstraßen Löschfahrzeuge daran hindern, den Einsatzort zu erreichen, droht Gefahr für Leib und Leben. Eine Testfahrt.
Von Torsten Schöll
Ostfildern-Nellingen: Aus für beliebten Treffpunkt – Der Erdi-Biomarkt schließt nach 18 Jahren

Ostfildern-Nellingen Aus für beliebten Treffpunkt – Der Erdi-Biomarkt schließt nach 18 Jahren

Nach 18 Jahren schließt Erdi den Biomarkt in Nellingen. Viele Stammkunden lässt das enttäuscht zurück. Die Hintergründe.
Von Elisabeth Maier
Filderstadt: Streit im Auto: Mann schießt mit Schreckschusswaffe auf Bekannten

Filderstadt Streit im Auto: Mann schießt mit Schreckschusswaffe auf Bekannten

Ein 35-Jähriger soll am Donnerstag in Filderstadt einen 24-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe verletzt haben. Die Beiden hatten sich zu einer Aussprache getroffen.
Von Von unserer Redaktion
Wetter im Kreis Esslingen: Es wird ungemütlich – schneit es am Wochenende?

Wetter im Kreis Esslingen Es wird ungemütlich – schneit es am Wochenende?

In den kommenden Tagen wird das Wetter im Kreis Esslingen kühl und regnerisch. Ist mit Schnee zu rechnen?
Von Elke Hauptmann
Krankenhauslandschaft in Bewegung: Fusion mit den Medius Kliniken? Klinikum Esslingen am Scheideweg

Krankenhauslandschaft in Bewegung Fusion mit den Medius Kliniken? Klinikum Esslingen am Scheideweg

Vor zwölf Jahren wurde eine Fusion des Esslinger Klinikums mit den Kreiskliniken vom Kartellamt untersagt – nun wagen Stadt und Landkreis einen neuerlichen Anlauf.
Von Alexander Maier
Neue Buslinie in Denkendorf: Lange Äcker endlich an den ÖPNV angebunden

Neue Buslinie in Denkendorf Lange Äcker endlich an den ÖPNV angebunden

Die neue Buslinie 121 bringt ab 2027 das Wohngebiet Lange Äcker in Denkendorf endlich an den ÖPNV. Das bringt Vorteile für Pendler.
Von Ulrike Rapp-Hirrlinger
Jugendkonferenz Esslingen: Von KI bis Schulklos – Was Jugendliche gerne ändern würden

Jugendkonferenz Esslingen Von KI bis Schulklos – Was Jugendliche gerne ändern würden

Ob Digitalisierung oder zu viele Hausaufgaben: Bei der Jugendkonferenz am Esslinger Mörike-Gymnasium diskutierten Schülerinnen und Schüler über Themen, die sie bewegen.
Von Petra Pauli
Esslinger Schulstatistik: Ansturm lässt nach: Weniger Kinder wechseln auf das Gymnasium

Esslinger Schulstatistik Ansturm lässt nach: Weniger Kinder wechseln auf das Gymnasium

Noch immer ist das Gymnasium mit Abstand die beliebteste Schulart in Esslingen. Aber es gibt erstaunliche Veränderungen.
Von Petra Pauli
Weitere Artikel zu Integration Geflüchtete
 
 