Besonderes Projekt Bis vor kurzem hatten sie noch nie ein Schwimmbad von innen gesehen
Angst vorm Wasser? Von wegen! Jeden Dienstagnachmittag hüpfen Kinder aus geflüchteten Familien durchs Schwimmbecken der Musberger Grundschule.
Angst vorm Wasser? Von wegen! Jeden Dienstagnachmittag hüpfen Kinder aus geflüchteten Familien durchs Schwimmbecken der Musberger Grundschule.
Dienstag, kurz nach 15 Uhr: Rimas und Shaham hüpfen vergnügt durchs Wasser. Die Geschwister üben Rückenschwimmen, Kraulbewegungen und Strampelbeine. 19 Mal sind sie mittlerweile schon ins Lehrschwimmbecken der Musberger Grundschule gestiegen. „Sie haben echt große Fortschritte gemacht“, sagt Sina Elsäßer, Trainerin der Schwimmabteilung des TSV Leinfelden. Denn bis zum September vergangenen Jahres hatten die Achtjährige und ihr zwei Jahre jüngerer Bruder noch nie ein Schwimmbad von innen gesehen.