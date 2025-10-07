Am Samstag spielen der jazzende Pfarrer Dennis Müller, Kirchenmusikdirektor Attila Kalman und Kantor Lukas Bauer gemeinsam in der Stadtkirche

Die jazzigen Kirchenmusiker kommen zurück: Aus der erfolgreichen Formation „Piano hoch zwei“ mit Dennis Müller und Attila Kalman wird am Samstag, 11. Oktober, 19. 30 Uhr, eine Dreiergruppe: Beim Konzert in der Stadtkirche bekommen die beiden renommierten Musiker Verstärkung durch den Kantor Lukas Bauer. Der Master-Absolvent der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen ist nach seinem einjährigen Praktikum in Leonberg seit Anfang Oktober Bezirkskantor in Stellenteilung in Esslingen.