Ein Lokal, das es so auch in Berlin oder Wien geben könnte. Die Brasserie Edda der Spitzenköchin Alina Meissner-Bebrout ist beliebt. Aber schmeckt es auch? Ein Besuch in Ulm.

Anja Wasserbäch 27.02.2025 - 12:10 Uhr

In unserer Serie „Besser essen“ stellen wir die besten Restaurants in Baden-Württemberg vor. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: die Brasserie „Edda“ in Ulm.