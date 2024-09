Die besten Restaurants in Baden-Württemberg. Unsere Kulinarikautorin Anja Wasserbäch hat die besten Tipps auf Lager – von außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: das Lamm in Hebsack.

Anja Wasserbäch 26.09.2024 - 06:33 Uhr

Die besten Restaurants in Baden-Württemberg: Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: das Lamm in Hebsack.