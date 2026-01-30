Besser Essen Ochsenpost Landgasthof mit Megaportionen: Hier speisten schon Postkutscher
In Tiefenbronn in der Ochsen-Post kann man sich eigentlich nur über eines beschweren: über zu große Portionen. Eine neue Ausgabe unserer Reihe „Besser Essen“.
In Tiefenbronn in der Ochsen-Post kann man sich eigentlich nur über eines beschweren: über zu große Portionen. Eine neue Ausgabe unserer Reihe „Besser Essen“.
In unserer Serie „Besser essen“ stellen wir die besten Restaurants in Baden-Württemberg vor. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: die Ochsen Postpost in Tiefenbronn.