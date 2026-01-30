In unserer Serie „Besser essen“ stellen wir die besten Restaurants in Baden-Württemberg vor. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: die Ochsen Postpost in Tiefenbronn.

Das Lokal Dieses Haus, das etwas verwinkelt ist, hat eine lange Geschichte. Früher hieß es Gasthaus zum Ochsen. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war dies eine Poststation mit Pferdewechsel der Turn- und Taxis-Postlinie von Weil der Stadt Richtung Pforzheim und Karlsruhe. Seit 1694 gibt es das Haus, das damals schon einen Unterschlupf bot, für all jene, die auf dem Handelsweg zwischen Cannstatt und Speyer unterwegs waren.

Und noch heute ist der Ochsen ein Hotel vor allem aber auch ein Landgasthof, in den man gerne einkehrt. Es gibt verschiedene Räumlichkeiten, so dass man sich leicht verlaufen kann darin: einen Wintergarten etwa, Backhaus oder die rustikalen, liebenswürdigen Bauernstuben. Die Wände sind aus Holz, die Dielen knarzen, es gibt einen dunkelgrünen Kachelofen. Die Tische sind mit Tischsets eingedeckt, die Lampen zeugen von längst vergangenen Zeiten. Das hat hier schon einen ganz besonderen Charme. Im Hof steht „s‘Wägele“, der ehemalige Schäferwagen wurde wie ein kleines Restaurant ausgestattet. Wer den bucht, bekommt ein exklusives Menü serviert.

Die Familie

Die heutige Eigentümerfamilie Jost liebt Gastronomie. Das merkt man schon bei der Reservierung, die freundlich und flugs, aber persönlich bestätigt wird. Theo Jost, der Vater des heutigen Inhabers, erkochte hier von 1979 bis 1990 einen Michelin-Stern. Derweil hat Sohnemann Peter Jost das badisch-schwäbische Küchenruder übernommen. Und die Gastronomenfamilie weiß, dass es heute oft mehr braucht als „nur“ ein Restaurant zu sein. Im Eingangsbereich zur Bauernstube präsentiert sich eine Auswahl an Produkten aus eigener Herstellung: Brot aus dem Backhaus, wahre Prachtexemplare. Außerdem gibt es Produkte wie etwa Hausmacher-Dosenwurst, Griebenschmalz, tiefgekühlte Maultaschen, Bolognese-Sauce, sowie Fleischspezialitäten aus den Reiferäumen. Sogar Hundeleckerlis werden feilgeboten.

Das Essen

Die Blutwurst ist eine feiste Portion. Foto: nja

Sagen wir es, wie es ist: Die Wahl fällt ob der Auswahl auf der regulären wie auch Empfehlungskarte schwer. Hier wird wirklich jeder fündig: es gibt Felsenaustern ebenso wie Wagyu-Rinderschinken oder ein Seeteufel „Cardinal“ mit Garnele, Hummer- und Trüffelsoße. Wir bevorzugen jedoch die rustikaleren Gerichte – und werden nicht enttäuscht. Die Blutwurst (als Zwischengang 16,80 Euro) wird paniert und ist ein feistes Stück. Es thront auf einem sehr guten Sauerkraut aus dem Ort Perouse.

Und es gibt viele solche traditionellen Gerichte hier: Rostbraten natürlich, Bauernstubengrillteller, Saure Nierle und Saure Kutteln. Wer nicht so fleischophil unterwegs ist, der wird mit den schwäbischen Kässpätzle (22,80 Euro) mit Blattsalat sehr glücklich. Und ja: die Preise sind über dem Durchschnitt, die Portionen sind es ebenso. Das Kotelett vom Iberico-Eichenmastschwein mit Rotweinsoße, Bohne und superkrossen Bratkartoffeln (34,80 Euro) ist nicht nur sehr gut, sondern auch sehr üppig. Und damit nichts weg geworfen wird, kann man es natürlich einpacken lassen. Weil das anscheinend häufig vorkommt, wird dafür 1 Euro verlangt. Für alle Schleckermäuler ist die Dessertauswahl der Hit und das Dreierlei von der Schokolade (12,80 Euro) glänzt mit einem Küchle mit flüssigem Kern.

Infos

Hotel & Restaurant Ochsen Post

Franz-Josef-Gall-Straße 13, 75233 TiefenbronnTelefon

Telefon 07234/ 95450Öffnungszeiten: Montag 18:30 bis 24 Uhr, Dienstag bis Samstag 12 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr www.ochsen-post.de