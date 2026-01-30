 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Landgasthof mit Megaportionen: Hier speisten schon Postkutscher

Besser Essen Ochsenpost Landgasthof mit Megaportionen: Hier speisten schon Postkutscher

Besser Essen Ochsenpost: Landgasthof mit Megaportionen: Hier speisten schon Postkutscher
1
Familie Jost vor der Ochsenpost in Tiefenbronn. Auf die Tische kommen große Portionen. Foto: Ochsenpost

In Tiefenbronn in der Ochsen-Post kann man sich eigentlich nur über eines beschweren: über zu große Portionen. Eine neue Ausgabe unserer Reihe „Besser Essen“.

Freizeit & Unterhaltung: Anja Wasserbäch (nja)

In unserer Serie „Besser essen“ stellen wir die besten Restaurants in Baden-Württemberg vor. Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: die Ochsen Postpost in Tiefenbronn.

 

Das Lokal

Dieses Haus, das etwas verwinkelt ist, hat eine lange Geschichte. Früher hieß es Gasthaus zum Ochsen. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war dies eine Poststation mit Pferdewechsel der Turn- und Taxis-Postlinie von Weil der Stadt Richtung Pforzheim und Karlsruhe. Seit 1694 gibt es das Haus, das damals schon einen Unterschlupf bot, für all jene, die auf dem Handelsweg zwischen Cannstatt und Speyer unterwegs waren.

Und noch heute ist der Ochsen ein Hotel vor allem aber auch ein Landgasthof, in den man gerne einkehrt. Es gibt verschiedene Räumlichkeiten, so dass man sich leicht verlaufen kann darin: einen Wintergarten etwa, Backhaus oder die rustikalen, liebenswürdigen Bauernstuben. Die Wände sind aus Holz, die Dielen knarzen, es gibt einen dunkelgrünen Kachelofen. Die Tische sind mit Tischsets eingedeckt, die Lampen zeugen von längst vergangenen Zeiten. Das hat hier schon einen ganz besonderen Charme. Im Hof steht „s‘Wägele“, der ehemalige Schäferwagen wurde wie ein kleines Restaurant ausgestattet. Wer den bucht, bekommt ein exklusives Menü serviert.

Unsere Empfehlung für Sie

Über Preise in Restaurants: Preisfrage Essen - Was kulinarische Bildung mit ehrlicher Gastronomie zu tun hat

Über Preise in Restaurants Preisfrage Essen - Was kulinarische Bildung mit ehrlicher Gastronomie zu tun hat

Die Gastronomie-Krise ist auch eine Bildungskrise. Warum es an kulinarischer Bildung fehlt. Ein Kommentar unserer Kulinarikautorin Anja Wasserbäch.

Die Familie

Die heutige Eigentümerfamilie Jost liebt Gastronomie. Das merkt man schon bei der Reservierung, die freundlich und flugs, aber persönlich bestätigt wird. Theo Jost, der Vater des heutigen Inhabers, erkochte hier von 1979 bis 1990 einen Michelin-Stern. Derweil hat Sohnemann Peter Jost das badisch-schwäbische Küchenruder übernommen. Und die Gastronomenfamilie weiß, dass es heute oft mehr braucht als „nur“ ein Restaurant zu sein. Im Eingangsbereich zur Bauernstube präsentiert sich eine Auswahl an Produkten aus eigener Herstellung: Brot aus dem Backhaus, wahre Prachtexemplare. Außerdem gibt es Produkte wie etwa Hausmacher-Dosenwurst, Griebenschmalz, tiefgekühlte Maultaschen, Bolognese-Sauce, sowie Fleischspezialitäten aus den Reiferäumen. Sogar Hundeleckerlis werden feilgeboten.

Das Essen

Die Blutwurst ist eine feiste Portion. Foto: nja

Sagen wir es, wie es ist: Die Wahl fällt ob der Auswahl auf der regulären wie auch Empfehlungskarte schwer. Hier wird wirklich jeder fündig: es gibt Felsenaustern ebenso wie Wagyu-Rinderschinken oder ein Seeteufel „Cardinal“ mit Garnele, Hummer- und Trüffelsoße. Wir bevorzugen jedoch die rustikaleren Gerichte – und werden nicht enttäuscht. Die Blutwurst (als Zwischengang 16,80 Euro) wird paniert und ist ein feistes Stück. Es thront auf einem sehr guten Sauerkraut aus dem Ort Perouse.

Und es gibt viele solche traditionellen Gerichte hier: Rostbraten natürlich, Bauernstubengrillteller, Saure Nierle und Saure Kutteln. Wer nicht so fleischophil unterwegs ist, der wird mit den schwäbischen Kässpätzle (22,80 Euro) mit Blattsalat sehr glücklich. Und ja: die Preise sind über dem Durchschnitt, die Portionen sind es ebenso. Das Kotelett vom Iberico-Eichenmastschwein mit Rotweinsoße, Bohne und superkrossen Bratkartoffeln (34,80 Euro) ist nicht nur sehr gut, sondern auch sehr üppig. Und damit nichts weg geworfen wird, kann man es natürlich einpacken lassen. Weil das anscheinend häufig vorkommt, wird dafür 1 Euro verlangt. Für alle Schleckermäuler ist die Dessertauswahl der Hit und das Dreierlei von der Schokolade (12,80 Euro) glänzt mit einem Küchle mit flüssigem Kern.

Infos

Hotel & Restaurant Ochsen Post
Franz-Josef-Gall-Straße 13, 75233 TiefenbronnTelefon

Telefon 07234/ 95450Öffnungszeiten: Montag 18:30 bis 24 Uhr, Dienstag bis Samstag 12 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr www.ochsen-post.de

Weitere Themen

Landtagswahl in BW 2026: Wann startet der Wahl-O-Mat?

Landtagswahl in Baden-Württemberg Wann startet der Wahl-O-Mat 2026?

Auch für die Landtagswahl in Baden-Württemberg wird es wieder einen Wahl-O-Mat geben. Das ist der Starttermin.
Von Lukas Böhl
Die Aus- und Weiterbildungsangebote der Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit Baden-Württemberg e. V. sind für Teilnehmer kostenlos.

Zahnmedizinische Vorsorge Gesunde Kinderzähne: Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte

Die Landesarbeitsgemeinschaft für Zahngesundheit Baden-Württemberg e.V. (LAGZ) macht es sich zur Aufgabe, Fachkräfte auf dem Gebiet der Karies- und Parodontalprophylaxe zu unterstützen und weiterzubilden. Im ersten Halbjahr 2026 bietet die LAGZ dazu eine kostenlose Webseminar-Reihe an.
Besser Essen Ochsenpost: Landgasthof mit Megaportionen: Hier speisten schon Postkutscher

Besser Essen Ochsenpost Landgasthof mit Megaportionen: Hier speisten schon Postkutscher

In Tiefenbronn in der Ochsen-Post kann man sich eigentlich nur über eines beschweren: über zu große Portionen. Eine neue Ausgabe unserer Reihe „Besser Essen“.
Von Anja Wasserbäch
Wetter am Wochenende in BW: Etwas Sonne und bis zu 10 Grad

Wetter am Wochenende in BW Etwas Sonne und bis zu 10 Grad

Auch wenn das Wetter am Wochenende wechselhaft wird, kann sich zeitweise die Sonne zeigen.
Von Lukas Böhl
Wetter in Baden-Württemberg: Weiter Glätte-Gefahr – in diesen Regionen wird es besonders rutschig

Wetter in Baden-Württemberg Weiter Glätte-Gefahr – in diesen Regionen wird es besonders rutschig

Nachts wird es in den kommenden Tagen im Südwesten wieder frostig kalt. Für Autofahrer bedeutet das: Vorsichtig sein, denn mancherorts treffen Niederschläge auf den kalten Boden.
MPS-Studio in Villingen: Legendärer Jazz aus dem Schwarzwald

MPS-Studio in Villingen Legendärer Jazz aus dem Schwarzwald

Das Schallplattenlabel MPS schrieb in seinem Villinger Tonstudio mit audiophilen Meisterwerken Musikgeschichte. Jetzt ist es zu neuem Leben erweckt.
Von Christoph Wagner
Paar in offener Ehe: Alex’ Ehefrau hat Sex mit anderen – er findet das höchst spannend

Paar in offener Ehe Alex’ Ehefrau hat Sex mit anderen – er findet das höchst spannend

Als seine Frau von ihrer Affäre erzählt, ist Alex nicht eifersüchtig – es macht ihn eher an. Heute, 20 Jahre später, gehören Affären zu ihrer Ehe dazu.
Von Julika Wolf
Pfedelbach im Hohenlohekreis: Mensch erschossen? Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus

Pfedelbach im Hohenlohekreis Mensch erschossen? Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus

In Pfedelbach im Norden Baden-Württembergs rücken zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei an. Später wird klar: Eigentlich ist gar nichts passiert.
Pforzheim, Enzkreis, Karlsruhe: Kiloweise Drogen entdeckt – zehn Männer in Haft

Pforzheim, Enzkreis, Karlsruhe Kiloweise Drogen entdeckt – zehn Männer in Haft

Nach monatelangen Ermittlungen nimmt die Polizei zehn Verdächtige fest. Bei den Razzien werden Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt.
Essingen im Ostalbkreis: Unbekannter bedroht Bankmitarbeiterin und flieht mit Beute

Essingen im Ostalbkreis Unbekannter bedroht Bankmitarbeiterin und flieht mit Beute

Mit hellrosa Koffer und Sonnenbrille: Ein Unbekannter bedroht eine Bankmitarbeiterin in Essingen und verschwindet spurlos mit der Beute. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.
Weitere Artikel zu Kulinarik
 
 