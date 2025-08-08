Das Bettenhaus Esswein in Ludwigsburg hat alles, was guten Schlaf möglich macht. Matratzen, Lattenroste, Bettgestelle – mit persönlicher Beratung finden die Bettfachverkäufer und -verkäuferinnen vor Ort genau das, was zu den individuellen Schlafbedürfnissen ihrer Kunden passt.

SWMN 01.09.2025 - 00:00 Uhr

Das familiengeführte Bettenhaus Esswein stellt seit über 35 Jahren erholsamen Schlaf in den Mittelpunkt. In Ludwigsburg-Eglosheim findet man auf über 600 Quadratmetern alles rund um das Thema Bett. Mit einer großen Auswahl an Marken können Kundinnen und Kunden verschiedene Betten und Bettsysteme auswählen, um das Schlafzimmer in eine gemütliche Ruheoase zu verwandeln. Wer auf die langjährige Expertise, umfangreichen Serviceleistungen und qualitativ hochwertigen Produkte des Bettenhauses Esswein setzt, liegt definitiv richtig.

Persönliche Beratung vor Ort macht den Unterschied Den Fachberatern und -beraterinnen im Bettenhaus Esswein liegt es am Herzen, schlaflose Nächte zu verhindern und ihren Kunden individuelle Lösungen für ihre Schlafbedürfnisse zu bieten. Mit viel Aufmerksamkeit und echtem Interesse nehmen sich die Experten die Zeit, die Wünsche und Gewohnheiten jedes Einzelnen genau zu verstehen. So entsteht eine Beratung, die nicht nur fachlich fundiert ist, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die ganzheitliche Begleitung reicht vom ersten persönlichen Gespräch über das ausgiebige Probeliegen bis hin zur Lieferung und Montage.

Das Probeliegen vor Ort bietet die ideale Möglichkeit, um seine Präferenzen auszutesten. Damit das so problemlos wie möglich gewährleistet wird, gibt es kostenfreie Parkplätze direkt vor dem Haus und einen ebenerdigen, barrierefreien Zugang in das Bettenhaus.

Traumhafter Service im Bettenhaus Esswein in Ludwigsburg

Mal eben das Bett nachhause transportieren? Gestaltet sich oftmals schwierig. Die großen Möbelstücke sind sperrig, schwer und bergen nur Potenzial für Stress. Deshalb freuen sich Kunden des Bettenhauses Esswein über einen hauseigenen Liefer- und Aufbauservice. So wird das neue Traumbett fachgerecht von Experten montiert.

Für den Fall, dass Kunden noch über Altware verfügen, liefert das Bettenhaus Esswein ebenfalls eine unkomplizierte Serviceleistung: alte Matratzen oder Betten werden mitgenommen und umweltgerecht entsorgt.

Auch an Personen, die nicht mobil oder krankheitsbedingt nicht in der Lage sind, nach Ludwigsburg in das Bettenhaus zu gelangen, wird gedacht. Mit einem Abholservice werden Personen auch von zuhause abgeholt, im Fachgeschäft beraten und anschließend wieder nach Hause gebracht. Sollte dies nicht möglich sein, kann auf Wunsch sogar ein Hausbesuch vereinbart werden.

Warum guter Schlaf so wichtig für unsere Gesundheit ist

Wer bereits eine Nacht durchgemacht hat, weiß, dass der darauffolgende Tag nicht zu den produktivsten zählt. Bereits drei Stunden Schlafmangel reichen aus, um die Funktion wichtiger Immunzellen herabzusetzen. Es gibt aber weitere gute Gründe, um für gesunden und ausreichenden Schlaf zu sorgen:

Die Rückengesundheit erhalten: Unsere Wirbelsäule regeneriert sich in der Nacht durch Wenden und Drehen im Schlaf. Nur so können die Bandscheiben neue Flüssigkeit und Nährstoffe aufnehmen, um ihre Funktion als Stoßdämpfer zu erhalten.

Unsere Wirbelsäule regeneriert sich in der Nacht durch Wenden und Drehen im Schlaf. Nur so können die Bandscheiben neue Flüssigkeit und Nährstoffe aufnehmen, um ihre Funktion als Stoßdämpfer zu erhalten. Das Herz wird gestärkt: Durch ausreichend Schlaf bleibt der Blutdruck langfristig konstant, was sich positiv auf die Gesundheit der Blutgefäße auswirkt. Andersherum begünstigt Schlafmangel Verkalkungen – Hauptursache für Herzinfarkt oder Schlaganfall.

Durch ausreichend Schlaf bleibt der Blutdruck langfristig konstant, was sich positiv auf die Gesundheit der Blutgefäße auswirkt. Andersherum begünstigt Schlafmangel Verkalkungen – Hauptursache für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Leistungsfähigkeit wird gesteigert: Wie erholsam wir schlafen, hat großen Einfluss darauf, wie gut unser Gehirn funktioniert. Denn: Während wir schlafen, verarbeitet unser Gehirn Informationen, festigt Erinnerungen und sortiert Unwichtiges aus.

Wie erholsam wir schlafen, hat großen Einfluss darauf, wie gut unser Gehirn funktioniert. Denn: Während wir schlafen, verarbeitet unser Gehirn Informationen, festigt Erinnerungen und sortiert Unwichtiges aus. Diabetes-Risiko wird verringert: Schlaf ist wichtig für viele Stoffwechselprozesse im Körper. Bei Schlafmangel werden die Körperzellen weniger empfindlich für den Botenstoff Insulin, der den Blutzucker senkt.

Um den negativen Folgen von Schlafmangel vorzubeugen, setzt das Bettenhaus Esswein alles daran, um perfekte Voraussetzungen für erholsamen Schlaf zu schaffen. Die Schlafexpertinnen und -experten vor Ort analysieren dafür Schlafgewohnheiten, Bedürfnisse und körperliche Anforderungen, hinsichtlich Statur, Größe oder Allergien. Auch in Sachen digitaler Körpervermessung mittels der Sensoflex Liegediagnose und einer orthopädischen Beratung glänzen die Bettenexperten mit ihrem Know-how.

Die Wahl der richtigen Matratze

… hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Gewicht, physiologische Besonderheiten, Körperform, Kälteempfinden, Transpiration oder die bevorzugte Schlafposition. Im Bettenhaus Esswein wird alles unter die Lupe genommen, damit der Körper ergonomisch optimal gelagert wird und die Muskulatur weitestgehend entspannt bleibt. Besonders wichtig dabei ist die Bestimmung des Härtegrads. Das Ziel ist es, dass die Wirbelsäule gerade gelagert wird. Da sich der Härtegrad bei den Herstellern unterscheidet, ist das Fachwissen der Beraterinnen und Berater entscheidend, um die ideale Lösung zu finden.

Diese Betten gibt es im Bettenhaus Esswein

Polsterbetten mit gepolstertem Rahmen und Kopfteil sind zeitlose Klassiker. Metallbettgestelle passen zum cleanen Interieur und sind langlebig sowie pflegeleicht, während Holzbetten Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlen. Boxspringbetten, ohne Lattenrost und mit exklusiver Optik, überzeugen durch ihre mehrschichtige Federung und hohen Komfort. Funktionsbetten bieten praktischen Stauraum, und Komfortbetten mit erhöhter Liegefläche sind ideal für Senioren – im Bettenhaus Esswein sogar in einem eigenen Seniorenstudio mit speziellen Senioren- und Pflegebetten.

Zubehör für erholsamen Schlaf

Im Bettenhaus Esswein finden sich neben dem passenden Bett auch zahlreiche Zubehörprodukte – von Zudecken über Kissen bis hin zu hochwertiger Bettwäsche. Die Auswahl an Materialien, Füllungen und Designs ist so umfassend und individuell, dass ohne die richtige Beratung die Entscheidung schwerfällt. Das top geschulte Team vor Ort unterstützt deshalb an jedem Punkt des Bettenkaufs mit Expertise und Erfahrung.

Egal ob Betten, Matratzen, Lattenroste, Zudecken, Kissen oder Bettwäsche – im Bettenhaus Esswein in Ludwigsburg finden Interessierte alles rund um das Thema Schlaf. Wer direkt einen Beratungstermin vereinbaren möchte, kann diesen auf der Website des Bettenhauses Esswein über die Onlinebuchung vornehmen sowie weitere Informationen finden.