Mit vernetzten Stromzählern können Nutzer ihre Kosten besser steuern. Was sich durch neue Vorgaben für Verbraucher im Südwesten ändert.
09.10.2025 - 12:58 Uhr
Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) rechnet im laufenden Jahr mit dem Einbau von rund 100 000 neuen intelligenten Stromzählern in ihrem Bereich. Dies teilte Vorstandsmitglied Dirk Güsewell in Karlsruhe mit. Das hohe Zubautempo solle gehalten werden. Bisher seien über 200.000 Systeme installiert worden. Mit ihnen könnten Stromkosten gesenkt und ein Beitrag zur Stabilität der Netze geleistet werden.