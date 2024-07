„Wir sind schon lange nicht mehr aufgetreten, da passt nicht jeder Ton“, sagte Sänger Rainer Gautschi nach den ersten Liedern seiner Band Marshmallow Overdose. Die Bietigheimer Pop-Rocker waren der Headliner am ersten Tag des Festivals Best of Music. Noch bis Sonntag treten jeden Tag mehrere Bands in der Bietigheimer Innenstadt auf. In diesem Jahr steht das Festival ganz im Zeichen der 60-jährigen Pop-Geschichte der Stadt.

Kulturamtschefin Michaela Ruof begrüßt die Band Marshmallow Overdose /Andreas Essig

Den Abend eröffnete die Stuttgarter Band Good Man Gone Bad, bevor dann die Lokalmatadoren aus der Stadt an Metter und Enz auftraten. Marshmallow Overdose, gegründet 1989, beendete mit dem Auftritt am Donnerstag eine längere Pause. 25 Jahre habe man vor der Vorbereitung auf den Gig nicht mehr gemeinsam geprobt, teilte die Band selbst auf ihrem Instagram-Kanal mit. Der Abend war dann auch ein Schwelgen in alten Zeiten. Vor der Bühne tanzten schon zu Beginn die ersten, und auf den Stühlen weiter hinten wurde munter mitgewippt. Zu sehr waren die Konzertbesucher im Glück über das Comeback der Band und die Erinnerung an die eigene Jugend, als dass jemand sich an manch falschem Ton gestört hätte. Weiter geht es bei Best of Music an diesem Freitag um 18 Uhr mit den Tiny Tones und ihrer Mischung aus Funk und Soul. Um 20 Uhr sind dann Klänge von Carlos Santana zu hören, wenn „The Magic of Santana“ auftritt. Am Samstag stehen gleich vier Konzerte in der Bietigheimer Altstadt an: Um 14 Uhr treten Die Nachbar, um 17 Uhr Rock´n Roll Diktator & Alle Bunt Band, um 19 Uhr Soul Connection und zum Abschluss um 21 Uhr Poems on the Rocks auf.