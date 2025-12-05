Baumgräber sind beliebt. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat dafür den Waldfriedhof eingerichtet. Doch die Hinterbliebenen haben häufig Probleme mit dieser Bestattungsform.
05.12.2025 - 17:29 Uhr
Die Bestattungskultur wandelt sich – dennoch ist für viele Trauernde ein konkreter Ort wichtig. Das kann ein klassisches Erdgrab, eine Urnenwand, oder auch ein Baumgrab sein. Trauerorte sind Beziehungsorte, an dem sich der Tod und das Leben treffen. An dem sich die Hinterbliebenen ihren Liebsten nahe fühlen.