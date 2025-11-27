Die Feldbergbahnen eröffnen die Skisaison. Aber einige Skiliftbetreiber im Südwesten blicken wegen Klimawandel und Kosten skeptisch in die Zukunft.
27.11.2025 - 07:55 Uhr
Die Feldbergbahnen sind bereit für Wintersport und Skispaß – zunächst startet am Feldberg heute die Wintersaison für Jahreskarteninhaber und am Tag danach, diesem Freitag, geht es dann offiziell los für andere Gäste. „Wir sind hier eingeschneit“, sagte eine Sprecherin der Hochschwarzwald Tourismus GmbH. Es herrschten beste Voraussetzungen für alle Pistenliebhaber und Wintersportler. „Es passt fürs Wochenende.“