Hitze, Sonne, Gefahr für die Haut – gerade im Sommer braucht es verlässlichen UV-Schutz. Stiftung Warentest zeigt: Wer sich schützen will, muss nicht tief in die Tasche greifen. Ausgerechnet Produkte von Aldi und Lidl gehören zu den besten Sonnencremes des Jahres.

Katrin Jokic 01.07.2025 - 14:45 Uhr

Die Temperaturen in Deutschland kratzen in diesen Tagen an der 40-Grad-Marke, die Sonne brennt unbarmherzig vom Himmel. Umso wichtiger ist zuverlässiger Sonnenschutz. Wer denkt, gute Sonnencremes seien teuer, irrt: Stiftung Warentest zeigt, dass auch günstige Produkte aus Discountern überzeugen – teilweise sogar besser als Markenware.