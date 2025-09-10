Tom und Bill Kaulitz gewinnen mit ihrer Netflix-Show den Deutschen Fernsehpreis – und lassen dabei Toms Ehefrau Heidi Klum hinter sich.
10.09.2025 - 20:26 Uhr
Musiker Tom Kaulitz hat den Deutschen Fernsehpreis gewonnen - gegen seine Ehefrau Heidi Klum. Der Gitarrist setzte sich am Mittwochabend zusammen mit Bruder Bill Kaulitz dank der gemeinsamen Sendung „Kaulitz & Kaulitz“ (Netflix) in der Kategorie „Beste Unterhaltung Reality“ durch. In derselben Sparte war auch Model Heidi Klum mit ihrer Show „Germany’s Next Topmodel“ (ProSieben) ins Rennen gegangen. Am Ende hatte sie das Nachsehen.