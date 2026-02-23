Eberhard Zipperer gewinnt den Apfelsaft-Wettbewerb des Landkreises Böblingen. Beim Mischsaft muss er sich nur knapp geschlagen geben.
23.02.2026 - 13:06 Uhr
Beim traditionellen Saftwettbewerb des Landkreis Böblingen kam Eberhard Zipperer aus Altdorf ganz nach vorne – sogar fast zweimal. Mit seinem reinen Apfelsaft belegte er den ersten Platz, bei den Mischsäften erreichte er Rang zwei mit einem Mix aus Apfel und Quitte. „Ansonsten bildet dieser humorvolle Wettkampf wie in jedem Jahr auf schönste Art und Weise ab, dass die Safterzeugung im gesamten Landkreis Böblingen Tradition hat“, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.