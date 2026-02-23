Eberhard Zipperer gewinnt den Apfelsaft-Wettbewerb des Landkreises Böblingen. Beim Mischsaft muss er sich nur knapp geschlagen geben.

Beim traditionellen Saftwettbewerb des Landkreis Böblingen kam Eberhard Zipperer aus Altdorf ganz nach vorne – sogar fast zweimal. Mit seinem reinen Apfelsaft belegte er den ersten Platz, bei den Mischsäften erreichte er Rang zwei mit einem Mix aus Apfel und Quitte. „Ansonsten bildet dieser humorvolle Wettkampf wie in jedem Jahr auf schönste Art und Weise ab, dass die Safterzeugung im gesamten Landkreis Böblingen Tradition hat“, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

In der vergangenen Woche fand die Verkostung statt. Die jeweils Bestplazierten wurden am Sonntag durch den stellvertretenden Landrat und Umweltdezernent Martin Wuttke beim Obst-, Garten- und Weinbautags in Leonberg gekürt, gemeinsam mit Streuobstkönigin Linda Österle.

Platzierungen reiner Apfelsaft:

1. Eberhard Zipperer aus Altdorf

2. Roland Haupt aus Herrenberg-Mönchberg

3. Johann Rudorfer aus Leonberg-Höfingen

4. Bernd Hörnlen aus Weissach

5. Reiner Günthner-Müller aus Leonberg-Höfingen

Platzierungen Mischsaft:

1. Christoph Widmayer aus Herrenberg-Kuppingen (Apfel-Birne)

2. Eberhard Zipperer aus Altdorf (Apfel-Quitte)

3. Martin Brennenstuhl aus Weil im Schönbuch (Apfel, Birne und Schwarze Johannisbeere)

4. Carsten Klepke (Apfel-Birne)

5. Patricia und Jürgen Linkenheil (Apfel-Birne)

Die schwächere Streuobsternte im Landkreis Böblingen hat sich auch beim diesjährigen Wettbewerb bemerkbar gemacht. Mit 19 Apfelsaftproben und 14 Mischsäften war die Teilnehmerzahl laut Landratsamt in diesem Jahr etwas schwächer als im vergangenen Jahr. „Was am Ende aber zählt“, so Martin Wuttke im Rahmen der Preisverleihung, „das ist, dass wir Jahr für Jahr dieses Podium für leckere Säfte aus unseren Streuobstwiesen haben. Und das gelingt nur mit den engagierten Stücklesbesitzerinnen und -besitzer, die das ganze Jahr arbeiten, um im Herbst ihre Früchte pressen zu können.“ Mit der Tradition des Saftwettbewerbs drücke der Landkreis seine Wertschätzung für dieses Engagement aus.

Die Landkreis Apfelsaftinitiative hat erst vor wenigen Wochen den eigenen neuen Jahrgang des Landkreis-Apfelsaft vorgestellt. Auch dieser ist mit nun schon 28 Jahren ein Dauerbrenner, mit dem der Streuobstanbau im Landkreis Böblingen nachhaltig unterstützt wird.