Bestseller Helden werden auch mal älter
„Die drei ???“ als Mittfünfziger – dem Stuttgarter Kosmos-Verlag ist ein erstaunlicher Bestseller-Coup gelungen. Die ehemaligen Kinder-Detektive ermitteln in einem neuen Fall.
Pippi Langstrumpf betreibt einen Öko-Pferdehof mit veganem Hofcafé. Jim Knopf steht als Diversity-Beauftragter von Lummerland kurz vor der Rente. Hanni und Nanni überlegen, ob sie für ihre Online-Mädchenschule lindenhof.com KI-gestützte Lernmodule anbieten sollen.