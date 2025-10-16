In dieser Woche verzeichnen die Spiegel-Bestseller-Listen sieben Neueinsteiger: vier Paperbacks, zwei Hardcover und ein Taschenbuch. Inhaltlich reicht die Spannweite von Romance und Urban/Paranormal Fantasy über einen Kriminalroman mit Literaturbezug bis zu einem historischen Inselroman. In der folgenden Übersicht finden sich alle Romane, die diese Woche neu in die Bestsellerlisten eingestiegen sind.

Kyra Groh – The Pumpkin Spice Latte Disaster (Platz 1, Paperback)

Erschienen am 9. Oktober 2025 bei Forever. 496 Seiten.

Eigentlich will Jude nur zur Hochzeit ihrer Schwester in ihre Heimat zurückkehren. Doch das englische Städtchen verkörpert genau das, was die ruhelose 26-Jährige verabscheut: Beständigkeit, Gemütlichkeit und den endlosen Dorftratsch. Kaum ist sie in Lower Whilby angekommen, gerät alles aus dem Ruder – vor allem wegen James. Der mürrische Barista ist nicht nur der Sohn legendärer Britpop-Stars und ziemlich attraktiv, sondern auch wenig begeistert davon, dass Jude ihn für ihren Musikpodcast interviewen will. Als er sie aus einer Notlage heraus in seinem Café einstellt, bringt sie nicht nur sein Leben durcheinander, sondern geht ihm auch nicht mehr aus dem Kopf. Doch kann Jude, die ihr ganzes Leben lang vor ihren Gefühlen davongelaufen ist, bei ihm endlich ankommen?

Stella Tack – Ever & After, Band 3: Die letzte Stunde (Platz 2, Paperback)

Erschienen am 8. Oktober 2025 bei Ravensburger. 688 Seiten.

Sei vorsichtig mit deinen Wünschen – sie könnten sich erfüllen. Im großen Finale der „Ever & After“-Trilogie steht Rain vor den dramatischsten Konsequenzen ihres bisherigen Weges: Ihr Wunsch, die Welt und ihre Freund*innen zu retten, hat weitreichendere und düstere Folgen, als sie je geahnt hätte. Um den Prinzen und seine finsteren Vasallen aufzuhalten, hat sie nicht nur ihr Herz, sondern auch ihre Seele geopfert. Jetzt bleibt ihr nur eine letzte Chance: Sie muss alles daransetzen, diesen Wunsch rückgängig zu machen.

Ali Hazelwood – Mate: Die unzumutbare Unmöglichkeit von Liebe (Platz 3, Paperback)

Erschienen am 7. Oktober 2025 bei Rütten & Loening. 568 Seiten.

Düster, leidenschaftlich – und heiß ersehnt: der Nachfolger von Ali Hazelwoods gefeierter Paranormal Romance "Bride" erzählt die Geschichte von Serena Paris, Miserys verschwundener Ziehschwester und der ersten Mensch-Werwolf-Hybride überhaupt. Damit steht sie im Zentrum eines erbitterten Machtkampfs zwischen Wölfen, Vampiren und Menschen. Schon bald wird sie von einer ganzen Reihe gefährlicher Feinde gejagt, und nur einer steht an ihrer Seite: Alpha-Werwolf Koen, der sie längst als seine Gefährtin erkannt hat – auch wenn Serena diese Verbindung nicht erwidert. Doch als die Geheimnisse um ihre Herkunft sie einzuholen drohen, ist es ausgerechnet Koen, der sich zwischen sie und eine tödliche Bedrohung stellt.

Rina Kent – God of Fury: Verhängnisvolle Liebe (Platz 8, Paperback)

Erschienen am 8. Oktober 2025 bei Vajona. 624 Seiten.

"Ich stehe nicht auf Männer – zumindest dachte ich das, bis ich Nikolai Sokolov begegnete: ein Mafia-Erbe, berüchtigtes Arschloch und brutales Monster. Ein zufälliges Aufeinandertreffen bringt uns zusammen, und plötzlich hat er mich ins Visier genommen. Keine Hürde scheint ihn aufzuhalten, stattdessen versucht er mit aller Macht, meine eiserne Kontrolle zu brechen und meine Grenzen zu überschreiten. Ich glaubte, meine größte Sorge sei es, überhaupt von ihm bemerkt zu werden – doch jetzt muss ich feststellen, dass es noch viel gefährlicher ist, von diesem wunderschönen Albtraum begehrt zu werden." Leseempfehlung: ab 18 Jahren.

Stephanie Garber – Alchemy of Secrets (Platz 11, Hardcover)

Erschienen am 8. Oktober 2025 bei cbj. 448 Seiten.

Alles beginnt mit einem Kurs in einem alten Kino: „Folklore 517 – Lokale Legenden und urbane Mythen“, geleitet von einer geheimnisvollen Frau, die alle nur "die Professorin" nennen. Die meisten Studierenden halten ihre Geschichten für reine Fantasie – von einem Mann, der den Tod voraussagen kann, bis zu einer verfluchten Hotelbar in Los Angeles, in der sich der Teufel die Zeit vertreibt. Doch niemand trägt eine so schwere Vergangenheit wie Holland St. James. Sie will mit ihrer Abschlussarbeit beweisen, dass einige der berüchtigtsten Todesfälle im alten Hollywood in Wahrheit Morde waren – begangen vom Teufel selbst. Ohne es zu ahnen, gerät sie damit in ein Netz aus uralten Geheimnissen, gefährlichen Lügen und einer Magie, die ihr Leben für immer verändern oder zerstören könnte. Magisch, düster und romantisch – der neue Fantasyroman von New-York-Times-Bestsellerautorin Stephanie Garber.

Hark Bohm & Philipp Winkler – Amrum (Platz 13, Taschenbuch)

Erschienen am 25. April 2024 bei Ullstein. 304 Seiten.

Eine Geschichte über die tiefe Verbundenheit zu einer Insel, die alles überdauert – verfilmt von Fatih Akin mit Diane Kruger, Matthias Schweighöfer, Detlev Buck und Lisa Hagmeister. Zwischen Heidekrautfeldern und dem endlosen Watt ist Amrum für Nanning mehr als nur eine Heimat – sie ist seine ganze Welt. Gemeinsam mit seinem besten Freund trotzt er während des Krieges der kargen Natur, jagt Kaninchen, tritt Schollen und tauscht ihre Beute gegen das Nötigste, um seine Familie zu versorgen. Doch trotz des Zusammenhalts der Gemeinschaft spürt er das wachsende Misstrauen gegenüber seiner regimetreuen Familie. Mit Hitlers Tod beginnt eine neue Zeit, und auch Nannings Leben verändert sich grundlegend. Amrum erzählt mit poetischer Wucht von Herkunft, Zusammenhalt und der Suche nach dem eigenen Weg – eine zutiefst menschliche Geschichte voller wilder Schönheit.

Jörg Maurer – Kommissar Jennerwein und der tintendunkle Verdacht (Platz 20, Hardcover)

Erschienen am 8. Oktober 2025 bei Fischer. 368 Seiten.

Literarisch morden mit Kommissar Jennerwein – der neue Roman von Nr. 1-Bestsellerautor Jörg Maurer. Die Mitglieder des virtuellen Lesezirkels "Salomes Lesekränzchen" sind begeisterte Literaturfans – und empört, als sich ein Kultusminister abschätzig über Klassiker und korrekte Rechtschreibung äußert. Aus Protest beginnen sie, berühmte Verbrechen der Weltliteratur nachzustellen: Eine Puppe mit einem Apfel auf dem Kopf, eine gestohlene Leiche im Kamin der Rue Morgue – ihre Aktionen werden immer spektakulärer. Doch dann geschieht ein echter Mord, und das Opfer trägt ein mit Blut geschriebenes Hölderlin-Zitat auf der Brust. Alles deutet auf den Lesezirkel hin, und Kommissar Jennerwein übernimmt den Fall. Mit seinem unvergleichlichen Blick für Details ist er der Einzige, der den Tatort wirklich "lesen" kann – und vielleicht der Einzige, der verhindern kann, dass der Täter das letzte Wort behält. Der 16. Fall für Jennerwein verbindet Literatur, Mord und Humor auf einzigartige Weise.

Die Neueinsteiger verteilen sich in dieser Woche deutlich auf das Paperback-Feld, mit zusätzlichen Akzenten im Hardcover und einem filmisch begleiteten Taschenbuch. Thematisch reichen die Titel von Kleinstadt- und Beziehungsstoffen über Fantasy- und Paranormal-Settings bis hin zum literarisch referenzierten Kriminalroman und einem historischen Inselporträt.

Die Platzierung basiert auf den von BuchMarkt und Media Control ausgewerteten Verkaufszahlen des deutschen Buchhandels.