Sieben Romane steigen diese Woche neu in die Bestseller-Listen ein – überwiegend im Paperback, ergänzt um zwei Hardcover und ein filmisch begleitetes Taschenbuch.
16.10.2025 - 12:15 Uhr
In dieser Woche verzeichnen die Spiegel-Bestseller-Listen sieben Neueinsteiger: vier Paperbacks, zwei Hardcover und ein Taschenbuch. Inhaltlich reicht die Spannweite von Romance und Urban/Paranormal Fantasy über einen Kriminalroman mit Literaturbezug bis zu einem historischen Inselroman. In der folgenden Übersicht finden sich alle Romane, die diese Woche neu in die Bestsellerlisten eingestiegen sind.